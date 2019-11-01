Президент Чехии ничего не знал: "признание" аннексии Крыма подстроила ФСБ
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал скандал с якобы признанием чешским президентом Милошом Земаном аннексии Крыма. По его словам, это все было обычной провокацией со стороны российской ФСБ.
Россияне часто прибегают к таким шагам, пытаясь таким образом легализировать аннексию Крыма, рассказал Мустафа Джемилев в комментарии изданию "Крим.Реалии".
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О том, что Земан якобы признал аннексию Крыма сообщала пророссийская крымская организация "Къырым бирлигы ". Впрочем Джемилев подчеркнул: Земан мог даже не знать о присутствии представителей такой на торжествах ко 101-ой годовщине создания Чехословакии.
Не думаю, что Земан вообще знает, какие там были организации. Понятно, что всю эту информацию предоставляет ФСБ. Они проталкивают этих людей в разные страны, навязывают их, чтобы хоть как-то пытаться легализовать аннексию Крыма,
– пояснил лидер крымских татар.
Кроме того, он выразил обеспокоенность присутствием пророссийски настроенных людей в чешском политикуме. По его словам, очень грустно, когда меньшинство удается к вещам, которые наносят вред престижу европейского государства.
"В общем Чехия, ее правительство, представители в международных организациях выступают против оккупации Крыма, поддерживают санкции против страны агрессора. Зато президент, как белая ворона, делает заявления или поступки, которые выгодны Путину. Очень жаль", – резюмировал Мустафа Джемилев.
Что известно о новом скандале с чешским президентом? Пророссийская крымская организация "Къырым бирлигы" похвасталась визитом в Чехию, где приняла участие в официальных мероприятиях вместе с местными властями. Более того, заявила, что Земан якобы признал Крым "частью России".
Украинское представительство в Чехии выразило протест из-за участия в мероприятиях непризнанной организации и заявило, что россмотривает такие действия как очередную провокацию.