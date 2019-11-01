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      Президент Чехии ничего не знал: "признание" аннексии Крыма подстроила ФСБ

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      Джемилев: "признание Крыма российским" со стороны Земана – провокация ФСБ
      Джемилев: "признание Крыма российским" со стороны Земана – провокация ФСБ / file.liga.net

      Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал скандал с якобы признанием чешским президентом Милошом Земаном аннексии Крыма. По его словам, это все было обычной провокацией со стороны российской ФСБ.

      Россияне часто прибегают к таким шагам, пытаясь таким образом легализировать аннексию Крыма, рассказал Мустафа Джемилев в комментарии изданию "Крим.Реалии".

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      О том, что Земан якобы признал аннексию Крыма сообщала пророссийская крымская организация "Къырым бирлигы ". Впрочем Джемилев подчеркнул: Земан мог даже не знать о присутствии представителей такой на торжествах ко 101-ой годовщине создания Чехословакии.

      Не думаю, что Земан вообще знает, какие там были организации. Понятно, что всю эту информацию предоставляет ФСБ. Они проталкивают этих людей в разные страны, навязывают их, чтобы хоть как-то пытаться легализовать аннексию Крыма,
       пояснил лидер крымских татар.

      Кроме того, он выразил обеспокоенность присутствием пророссийски настроенных людей в чешском политикуме. По его словам, очень грустно, когда меньшинство удается к вещам, которые наносят вред престижу европейского государства.

      "В общем Чехия, ее правительство, представители в международных организациях выступают против оккупации Крыма, поддерживают санкции против страны агрессора. Зато президент, как белая ворона, делает заявления или поступки, которые выгодны Путину. Очень жаль",  резюмировал Мустафа Джемилев.

      Что известно о новом скандале с чешским президентом? Пророссийская крымская организация "Къырым бирлигы" похвасталась визитом в Чехию, где приняла участие в официальных мероприятиях вместе с местными властями. Более того, заявила, что Земан якобы признал Крым "частью России".

      Украинское представительство в Чехии выразило протест из-за участия в мероприятиях непризнанной организации и заявило, что россмотривает такие действия как очередную провокацию.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Мустафа Джемилев Новости Украины Новости политики Крымские татары Чехия Аннексия Крыма ФСБ Новости России
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