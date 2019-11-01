Президент Чехии ничего не знал: "признание" аннексии Крыма подстроила ФСБ

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал скандал с якобы признанием чешским президентом Милошом Земаном аннексии Крыма. По его словам, это все было обычной провокацией со стороны российской ФСБ.

Россияне часто прибегают к таким шагам, пытаясь таким образом легализировать аннексию Крыма, рассказал Мустафа Джемилев в комментарии изданию " Крим.Реалии ".

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О том, что Земан якобы признал аннексию Крыма сообщала пророссийская крымская организация "Къырым бирлигы ". Впрочем Джемилев подчеркнул: Земан мог даже не знать о присутствии представителей такой на торжествах ко 101-ой годовщине создания Чехословакии.

Не думаю, что Земан вообще знает, какие там были организации. Понятно, что всю эту информацию предоставляет ФСБ. Они проталкивают этих людей в разные страны, навязывают их, чтобы хоть как-то пытаться легализовать аннексию Крыма,

– пояснил лидер крымских татар.

Кроме того, он выразил обеспокоенность присутствием пророссийски настроенных людей в чешском политикуме. По его словам, очень грустно, когда меньшинство удается к вещам, которые наносят вред престижу европейского государства.

"В общем Чехия, ее правительство, представители в международных организациях выступают против оккупации Крыма, поддерживают санкции против страны агрессора. Зато президент, как белая ворона, делает заявления или поступки, которые выгодны Путину. Очень жаль", – резюмировал Мустафа Джемилев.