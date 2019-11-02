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      24 Канал Программы Крым.Реалии
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Крымские татарки против ФСБ: как женщины становятся "армией сопротивления" на полуострове

      Крым.Реалии 76 Читати новину українською

      После российской аннексии в Крыму уже пятый год идут постоянные задержания и заключения. Это стало новой реальностью, особенно для крымских татар. Власти оккупантов обвиняют их в терроризме. И пока мужчин бросают за решетку, женщины организуют свою "армию сопротивления".

      Без права на отчаяние

      Мумине Салиева – один из голосов крымских татар в ОБСЕ. Она рассказывает европейцам то, что происходит в аннексированном Крыму. Она правозащитница, аспирантка и автор проекта помощи детям политзаключенных.

      салієв крим татари
      Мумине Салиева

      В октябре 2017 года в их дом пришли спецслужбы с обыском. Как вспомнила женщина, они искали оружие.

      Читайте также: Президент Чехии ничего не знал: "признание" аннексии Крыма подстроила ФСБ

      Сейрана Салиева обвинили в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир". Ему 34 года, он работал экскурсоводом и был активистом общественного объединения "Крымская солидарность".

      салієв
      Сейран Салиев

      Идея сделать в Крыму проект по поддержке детей политзаключенных пришла к ней в день ареста.

      Когда за мужем закрылась дверь в день его ареста – именно в этот момент, глядя на своих детей, я поняла, что что-то надо делать,
      – вспомнила Мумине.

      Без родительской опеки осталось больше сотни детей заключенных, которых правозащитники считают политическими. Проект "Крымское детство" организовывает для них обучение и лечение.

      салієв кримські татари
      Проект "Крымское детство" помогает детям

      В семье Салиевых четверо детей. Дом Сейран строил 12 лет, а заканчивали его уже при поддержке крымско-татарского сообщества.

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      Дом семьи Салиевых

      Мумине – экономист с высшим образованием и сейчас еще учится в аспирантуре и пишет диссертацию.

      Научный руководитель и весь педагогический состав знает. Они мониторят все и переживают,
      – отметила Мумине Салиева.

      С малышами помогают мать мужа и старший сын Салих. Тяжелая болезнь ребенка хорошо знакома их семье. Дочь Самия болеет ювенильным артритом колена и лечение продлится много лет. Для этого нужны онкологические препараты.

      салієва кримські татари
      Семья Салиевых

      Несколько месяцев назад Мумине задержали. Ей не позволили никому позвонить и завезли в Центр противодействия экстремизму. Ее обвинили в демонстрации символики запрещенной организации. На ее странице в фейсбук силовики якобы нашли за 2013 год символику, которую Россия считает принадлежащей к Хизб ут-Тахрир. Мумине признали виновной и присудили штраф в тысячу рублей – это почти 400 гривен. Однако она не планирует прекращать активистскую деятельность

      Ментально крымские татары – это борцы и они еще воспитаны в таких семьях, где это передалось с молоком матери,
      – отметила крымская татарка.

      В тот же день задержали еще одну активистку "Крымской солидарности" Лутфие Зудиеву. Задержание женщин всколыхнуло крымско-татарское сообщество.

      Пришли люди, от которых ты просто не ожидал. Они не выдержали, все эти 5 лет они сидели молча и думали, что это спасет людей. Однако в этой ситуации они не выдержали. Вот этими действиями они хотят привить крымско-татарскому сообществу и другим людям разной национальности, которые ведут какую-то активность в Крыму, что это бесполезно,
      – подытожила женщина.

      Суммы штрафов для Мумине и Лутфие люди собрали монетами. Так они демонстрируют свое отношение к решениям в Крыму, которые считают незаконными.

      Что такое Хизб ут-Тахрир?

      В России она запрещена, потому что признана террористической. В Украине действует легально. Силовики задержания крымчан не комментируют, а эксперты в эфирах российских телеканалов рассказывают, что участники организации якобы подстрекают население и могут быть риском для государства.

      Интересно! Возможно ли обменять Курильские острова на Крым

      В программе "Хизб ут-Тахрир" об этом речь не идет. Они называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Однако отвергают террористические методы достижения этого. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. Правозащитный центр "Мемориал" считает это незаконным.

      криські татари росія крим
      Правозащитный центр "Мемориал" не соглашается с решением суда РФ

      Больше про женщин, которые не сдаются – смотрите в программе.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
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