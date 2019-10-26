Возможно ли обменять Курилские острова на Крым
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Япония не признает аннексию Крыма Россией и ввела санкции против нее. Но изменится ли позиция Токио, если Москва вернет часть Курильских островов и согласны ли россияне уступить Курилами ради признания Крыма – смотрите в программе.
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