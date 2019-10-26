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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Возможно ли обменять Курилские острова на Крым

      Крым.Реалии 245 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Япония не признает аннексию Крыма Россией и ввела санкции против нее. Но изменится ли позиция Токио, если Москва вернет часть Курильских островов и согласны ли россияне уступить Курилами ради признания Крыма – смотрите в программе.

      Также в выпуске:

      Почему российские блогеры, переехавшие в Крым, бегут с полуострова.

      Зеленский поблагодарил Японию за ее непреклонную позицию относительно аннексии Крыма.

      Как крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за стрим из Крыма.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости России Япония Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
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