Возможно ли обменять Курилские острова на Крым

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Япония не признает аннексию Крыма Россией и ввела санкции против нее. Но изменится ли позиция Токио, если Москва вернет часть Курильских островов и согласны ли россияне уступить Курилами ради признания Крыма – смотрите в программе.

Также в выпуске: Почему российские блогеры, переехавшие в Крым, бегут с полуострова. Зеленский поблагодарил Японию за ее непреклонную позицию относительно аннексии Крыма. Как крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за стрим из Крыма.