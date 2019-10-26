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      Почему российские блогеры, переехавшие в Крым, бегут с полуострова

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      Российские блогеры покидают оккупированный Крым. Они после аннексии начали активно работать на полуострове, но теперь либо закрывают свои YouTube-каналы, либо вообще покидают Крым. Ранее блогеры показывали местную природу полуострова и восхваляли строительство российской власти. А теперь наоборот – критикуют чиновников, подконтрольных Кремлю, и советуют не приезжать в Крым.

      Об этом говорится в программе "Крым реалии" на 24 канале.

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      С установлением российской власти на полуострове, в информационном пространстве фактически исчезли неподконтрольные российским властям медиа, их вытеснили прокремлевские СМИ.

      Десятки блогеров из Крыма и России начали распространять собственный контент.

      Эти блогеры никогда не критикуют российскую власть, здесь никогда не звучали заявления в защиту свободы слова крымских татар или политзаключенных. Абсолютно большинство из них – не крымчане, а на полуостров переехали после оккупации.

      Все эти блогеры – это часть информационной войны, некий спецназ. И некоторых из них премировали путевкой в Крым. Кого-то отправили, а кто-то сам попросился,
      – сказал медийщик Алексей Ковжун.

      Однако для некоторых блогеров жизнь на курорте оказалась не такой уж солнечной. Так, российский блогер Ян Ларос, прожив там всего год, опубликовал видео с причинами, почему не стоит переезжать в Крым.

      Смотрите видео: 5 причин от Яна Лароса, почему не стоит переезжать в Крым

      После этого блогер опубликовал еще несколько видео, в которых разрушает мифы о комфортном Крыме и показывает обратную сторону будничной жизни – заоблачные цены на жилье, низкие зарплаты, разбитые дороги и антисанитария.

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      Получается, что блогеры, приехавшие в Крым после аннексии, зависимы от реакции властей. Они поделены на два лагеря: лояльных и неугодных. Лояльные финансируются властью и имеют комфортные условия работы и почти не говорят о политике, а неугодных, даже если они пророссийские, не пускают на телевидение, их преследуют и угрожают.

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

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      Автор: Игорь Токарь
      Теги: Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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