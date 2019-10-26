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      Чому російські блогери, які переїхали до Криму, втікають з півострова

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      Російські блогери залишають окупований Крим. Вони після анексії почали активно працювати на півострові, але тепер або закривають свої YouTube-канали, або ж взагалі покидають Крим. Раніше блогери показували місцеву природу півострова та вихваляли будівництво російської влади. А тепер навпаки – критикують чиновників, підконтрольних Кремлю, та радять не приїздити до Криму.

      Про це йдеться в програмі "Крим реалії" на 24 каналі.

      Важливо! Репетиція анексії Криму у 90-х: як президент Мєшков віддавав Крим Росії

      Зі встановленням російської влади на півострові, в інформаційному просторі фактично зникли непідконтрольні російській владі медіа, їх витіснили прокремлівські ЗМІ.

      Десятки блогерів із Криму та Росії почали поширювати власний контент.

      Ці блогери ніколи не критикують російську владу, тут ніколи не звучали заяви на захист свободи слова кримських татар чи політв’язнів. Абсолютно більшість з них – не кримчани, а на півострів переїхали після окупації.

      Всі ці блогери – це частина інформаційної війни, такий собі спецназ. І деяких з них преміювали путівкою до Криму. Когось відправили, а хтось сам попросився,
      – сказав медійник Олексій Ковжун.

      Проте для деяких блогерів життя на курорті виявилося не таким вже й сонячним. Так, російський блогер Ян Ларос, проживши там лише рік, опублікував відео з причинами, чому не варто переїжджати до Криму.

      Дивіться відео: 5 причин від Яна Лароса, чому не варто переїжджати в Крим

      Після цього блогер опублікував ще кілька відео, в яких руйнує міфи про комфортний Крим і показує зворотний бік буденного життя – захмарні ціни на житло, низькі зарплати, розбиті дороги та антисанітарія.

      Читайте також: Как Кремль расправляется с честными журналистами

      Виходить, що блогери, які приїхали до Криму після анексії, залежні від реакції влади. Вони поділені на два табори: лояльних та не бажаних. Лояльні фінансуються владою і мають комфортні умови роботи і майже не говорять про політику, а не бажані, навіть якщо вони проросійські, не пускають на телебачення, їх переслідують та погрожують.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

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      Автор: Ігор Токар
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
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