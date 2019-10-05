Репетиція анексії Криму у 90-х: як президент Мєшков віддавав Крим Росії

У Сімферополі поховали першого й останнього президента Криму Юрія Мєшкова. У 90-х роках він майже зробив Крим російським – перевів півострів на російський час, запросив москвичів до уряду та навіть хотів підписати військову угоду між Кримом та Росією.

Політики тих часів кажуть, що війна у Чечні завадила Росії анексувати півострів ще тоді. Як Крим залишився українським у 90-х роках – розповіли у програмі "Крим.Реалії" на 24 каналі.

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Президентом Криму став проросійський кандидат

У січні 1994 року за 20 років до анексії Криму Росія та Україна ще не до кінця розділили Чорноморський флот. Тоді моряки на виборах голосували за Юрія Мєшкова, який висувався від блоку під назвою "Росія".



Юрій Мєшков

За нього тоді проголосували майже 73% кримських виборців, тому він став першим президентом Крим. На честь перемоги на виборах Мєшков стрибнув з парашутом.

Важливо! За два роки до цього у 1992 році кримські депутати ухвалили конституцію півострова, згідно з якою Республіка мала входити до України як самостійна держава, за окремим договором і з’явилася посада президента Криму. Влада в Криму тоді нічого не зробила з цим.

Україна ледь не втратила Крим

Політичний діяч Геннадій Москаль згадує, що 1995 року країна ледь не втратила Крим.

Гасла "Росія" звучали, все було вирішено, всі побігли до Мєшкова. Він тоді створив своє Міністерство, призначив міністра. Все пішло туди (до Росії, – 24 канал), відкололися від МВС України і все. Мєшков вже закликав до об’єднання з Росією,

– сказав Москаль.

Юрій Мєшков перевів Крим на російський час, запросив у місцевий уряд російських громадян, пообіцяв кримчанам друге російське громадянство та оббіг рубля, планував референдум щодо статусу півострова.



Мєшков планував провести референдум

У березні 1995 року український парламент скасував кримську конституцію 1992 року, а разом і з нею і посаду президента. На півострів перекинули бійців Національної гвардії України. Натомість на вулиці вийшли кілька сотень пенсіонерів, аби підтримати президента Криму. Сам Мєшков забарикадувався, кілька тижнів жив у кабінеті. Росіяни з мєшковського уряду повернулися до Росії.

Україна відновила свій суверенітет у Криму

Кримський парламент почав голосування за референдум, людям пропонували обрати статус півострова – самостійну проросійську республіку або українську автономію.

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Цей референдум так і не відбувся, Україна відновила свій суверенітет на півострові. За словами політолога, якби тоді до влади не прийшов Кучма, то українці вже б забули, що Крим колись був наш.

Самій Росії тоді було не до Криму, бо тривала війна в Чечні. Мєшкова вивезли до Москви російські військові, пізніше він говорив, що на півострові його отруїли.

Зазначимо, що Юрій Мєшков помер 29 вересня 2019 року від двостороннього запалення легенів. Це наслідки інсульту, який стався у нього на відпочинку в Туреччині. Поховали Мєшкова у Сімферополі, поряд із дружиною Людмилою.

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!