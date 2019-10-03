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      ФСБ затримала українця, який прямував до Криму: що про це відомо

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      Пункт пропуску "Перекоп" Росія взяла під свій контроль
      Пункт пропуску "Перекоп" Росія взяла під свій контроль / РИА Крим

      Російські прикордонники схопили чоловіка неподалік пункту пропуску "Перекоп", який вони зараз контролюють. Окупанти кажуть: українець намагався "незаконно" перетнути адмінмежу та прямував до Криму "в пошуках кращого життя".

      Про затримання українця з посиланням на пресслужбу російського ФСБ передають "Крим. Реалії".

      Читайте також: ФСБ Росії затримала на межі з Кримом двох українців, – ЗМІ

      За інформацією окупантів, українець начебто намагався потрапити на півострів, оминаючи пункти пропуску. Його затримали за 3 кілометри від пункту пропуску "Перекоп", в районі дамби, що з’єднує півострів Ад з Кримом.

      Українця затримали біля дамби, що з'єднує Херсонщину з Кримом

      Ім’я затриманого – невідоме, він начебто прямував до Криму у пошуках кращої долі. При собі не мав жодних документів. Втім, у ФСБ кажуть: затриманий – уродженець Кривого Рогу, 1965 року народження.

      Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу за "незаконний перетин кордону Російської Федерації". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

      Важливо! У Держприкордонслужбі неодноразово повідомляли: ідентифікувати затриманих росіянами українців на адмінкордоні з Кримом неможливо. Річ у тім, що ФСБ не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".

      Схожий випадок із затриманням громадянина України стався зовсім нещодавно, 26 вересня. До цього, 9 вересня, двох українців затримали на пунктах пропуску "Джанкой" і "Армянськ". Всіх їх російські окупанти арештували.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ФСБ Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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