ФСБ затримала українця, який прямував до Криму: що про це відомо

Російські прикордонники схопили чоловіка неподалік пункту пропуску "Перекоп", який вони зараз контролюють. Окупанти кажуть: українець намагався "незаконно" перетнути адмінмежу та прямував до Криму "в пошуках кращого життя".

Про затримання українця з посиланням на пресслужбу російського ФСБ передають "Крим. Реалії".

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За інформацією окупантів, українець начебто намагався потрапити на півострів, оминаючи пункти пропуску. Його затримали за 3 кілометри від пункту пропуску "Перекоп", в районі дамби, що з’єднує півострів Ад з Кримом.

Українця затримали біля дамби, що з'єднує Херсонщину з Кримом

Ім’я затриманого – невідоме, він начебто прямував до Криму у пошуках кращої долі. При собі не мав жодних документів. Втім, у ФСБ кажуть: затриманий – уродженець Кривого Рогу, 1965 року народження.

Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу за "незаконний перетин кордону Російської Федерації". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Важливо! У Держприкордонслужбі неодноразово повідомляли: ідентифікувати затриманих росіянами українців на адмінкордоні з Кримом неможливо. Річ у тім, що ФСБ не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".

Схожий випадок із затриманням громадянина України стався зовсім нещодавно, 26 вересня. До цього, 9 вересня, двох українців затримали на пунктах пропуску "Джанкой" і "Армянськ". Всіх їх російські окупанти арештували.