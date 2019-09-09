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      ФСБ Росії затримала на межі з Кримом двох українців, – ЗМІ

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      На адмінмежі з Кримом затримали українців
      На адмінмежі з Кримом затримали українців / rimea.ria.ru

      У анексованому Криму затримали двох українців. Це трапилося на адміністративній межі півострова з Херсонщиною. Затримані начебто перебували у російському федеральному розшуку.

      Інформацію про це оприлюднило російське видання RIA.RU, посилаючись на повідомлення із прикордонного управління російської ФСБ, а згодом і низка інших російських ЗМІ.

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      Мовляв, один із затриманих є мешканцем Хмельниччини. Він їхав до Криму через російський пункт пропуску "Джанкой". Начебто у ФСБ кажуть, що цей 40-річний чоловік "із квітня 2019 року перебуває у федеральному розшуку за шахрайство, вчинене на території півострова".

      У іншому російському пункті пропуску "Армянськ", тільки на виїзді з півострова, начебто затримали кримчанина. Він теж, мовляв, у розшуку – з 2016 року – за крадіжки. Обох затриманих ФСБ передала місцевій "поліції". Причому імена та прізвища затриманих не повідомили. 

      Зауважимо, що на жодному офіційному ресурсі (ані російському, ані українському) повідомлення про ці інциденти немає.

      Українське МЗС інформації про такі випадки не отримувало. А у Держприкордонслужбі кажуть, що навіть у разі правдивості відомостей про затримання російськими федералами українців на адмінмежі з Кримом – офіційного підтвердження не буде. Адже російська сторона не відкриває персональні дані затриманих, а українська контактів з окупантами не підтримує.

      Що таке адмінмежа з Кримом? Після окупації Криму Росією у 2014 році між материковою Україною та півостровом формально існує адміністративний кордон. Росіяни вважають його державним. У Херсонській області на цій межі працюють 3 контрольні пункти в'їзду-виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка". З боку окупантів – це "Джанкой", "Армянськ" і "Перекопськ".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Україна – Росія Новини Криму Новини Росії
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