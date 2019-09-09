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      ФСБ России задержала на границе с Крымом двух украинцев, – СМИ

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      На админгранице с Крымом задержали украинцев
      На админгранице с Крымом задержали украинцев / rimea.ria.ru

      В аннексированном Крыму задержали двух украинцев. Это случилось на административной границе полуострова с Херсоном. Задержанные якобы находились в российском федеральном розыске.

      Информацию об этом обнародовало российское издание RIA.RU, ссылаясь на сообщение из пограничного управления российской ФСБ, а затем и ряд других российских СМИ.

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      Мол, один из задержанных является жителем Хмельницкой области. Он ехал в Крым через российский пункт пропуска "Джанкой". Якобы в ФСБ говорят, что этот 40-летний мужчина "с апреля 2019 года находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории полуострова".

      В другом российском пункте пропуска "Армянск", только на выезде из полуострова, вроде бы задержали крымчанина. Он тоже, мол, в розыске – с 2016 года – за кражи. Оба задержанных ФСБ передала местной "полиции". Причем имена и фамилии задержанных не сообщили.

      Заметим, что ни на одном официальном ресурсе (ни российском, ни украинском) сообщений об этих инцидентах нет.

      Украинский МИД информации о таких случаях не получал. А в Госпогранслужбе говорят, что даже в случае правдивости сведений о задержании российскими федералами украинцев на админгранице с Крымом – официального подтверждения не будет. Ведь российская сторона не открывает персональные данные задержанных, а украинская контактов с оккупантами не поддерживает.

      Что такое админграница с Крымом?
      После оккупации Крыма Россией в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом формально существует административная граница. Россияне считают ее государственной. В Херсонской области на этой границе работают 3 контрольные пункты въезда-выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Со стороны оккупантов – это "Джанкой", "Армянск" и "Перекопск".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Украина – Россия Новости Крыма Новости России
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