ФСБ России задержала на границе с Крымом двух украинцев, – СМИ

В аннексированном Крыму задержали двух украинцев. Это случилось на административной границе полуострова с Херсоном. Задержанные якобы находились в российском федеральном розыске.

Информацию об этом обнародовало российское издание RIA.RU, ссылаясь на сообщение из пограничного управления российской ФСБ, а затем и ряд других российских СМИ.

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Мол, один из задержанных является жителем Хмельницкой области. Он ехал в Крым через российский пункт пропуска "Джанкой". Якобы в ФСБ говорят, что этот 40-летний мужчина "с апреля 2019 года находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории полуострова".

В другом российском пункте пропуска "Армянск", только на выезде из полуострова, вроде бы задержали крымчанина. Он тоже, мол, в розыске – с 2016 года – за кражи. Оба задержанных ФСБ передала местной "полиции". Причем имена и фамилии задержанных не сообщили.

Заметим, что ни на одном официальном ресурсе (ни российском, ни украинском) сообщений об этих инцидентах нет.

Украинский МИД информации о таких случаях не получал. А в Госпогранслужбе говорят, что даже в случае правдивости сведений о задержании российскими федералами украинцев на админгранице с Крымом – официального подтверждения не будет. Ведь российская сторона не открывает персональные данные задержанных, а украинская контактов с оккупантами не поддерживает.

Что такое админграница с Крымом?

После оккупации Крыма Россией в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом формально существует административная граница. Россияне считают ее государственной. В Херсонской области на этой границе работают 3 контрольные пункты въезда-выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Со стороны оккупантов – это "Джанкой", "Армянск" и "Перекопск".