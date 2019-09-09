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      Потужний шторм у Криму: кількість загиблих зросла до 6 осіб

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      Через шторм в окупованому Криму загинули 6 людей
      Через шторм в окупованому Криму загинули 6 людей / Фото з Тwitter

      На південне узбережжя окупованого Криму 8 вересня обрушився потужний шторм. Негода забрала життя щонайменше 6 осіб.

      Смертельна стихія найсильніше пройшлася по півострову в районі Великої Ялти, пише "Крим.Реалії" з посиланням на так зване "управління МНС Росії" в окупованому Криму.

      Важливо: Потужний шторм у Криму, загинули люди: фото та відео бурхливої стихії

      Троє людей загинули під час шторму у Відрадному. Проте, рятувальникам вдалося дістати з води тіло лише одного загиблого. Двох інших не можуть витягнути з моря через потужні хвилі.

      Ще дві людини загинули в районі замку "Ластівчине гніздо", їх теж поки не можуть дістати з води. Ще один чоловік загинув у районі Массандри, коли катався на дошці. Його тіло теж ще не витягнули на берег.

      5-ти бальний шторм накрив окупований Крим 8 вересня. Хвилі сягали до 8-10 метрів, а пляжі повністю затоплені. 9 вересня шторм посилився до 6 балів. Купатися в морі за таких погодних умов категорично заборонено.

      При цьому під час шторму вдалося врятувати п'ятьох людей: чотирьох з води витягнули рятувальники, ще одну жінку – очевидці.

      Окупований Крим накрив потужний шторм / фото з інстаграму

      До слова, в окупованому Криму на 8-9 вересня було оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків, пориви вітру на півострові сягатимуть до 22 метрів за секунду.

      Шторм в окупованому Криму: відео

       

      Шторм в районі окупованої Ялти: відео

       

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Негода в Україні Стихійні лиха Жертви
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