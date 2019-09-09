Мощный шторм в Крыму: число погибших возросло до 6 человек

На южное побережье оккупированного Крыма 8 сентября обрушился мощный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере 6 человек.

Смертельная стихия сильнее всего прошлась по полуострову в районе Большой Ялты, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемое "управление МЧС России в оккупированном Крыму".

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Трое людей погибли во время шторма в Отрадном. Однако спасателям удалось достать из воды тело только одного погибшего. Двоих других не могут вытащить из моря из-за мощных волн.

Еще два человека погибли в районе замка "Ласточкино гнездо", их тоже пока не могут достать из воды. Еще один человек погиб в районе Массандры, когда катался на доске. Его тело тоже еще не вытащили на берег.

5-ти бальный шторм накрыл оккупированный Крым 8 сентября. Волны достигали 8-10 метров, а пляжи полностью затоплены. 9 сентября шторм усилился до 6 баллов. Купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

При этом во время шторма удалось спасти пятерых человек: четырех из воды вытащили спасатели, еще одну женщину – очевидцы.

Оккупированный Крым накрыл мощный шторм / фото из инстаграма

К слову, в оккупированном Крыму на 8-9 сентября было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, порывы ветра на полуострове будут достигать 22 метров за секунду.

Шторм в оккупированном Крыму: видео

Шторм в районе оккупированной Ялты: видео