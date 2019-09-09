12:29
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      Мощный шторм в Крыму: число погибших возросло до 6 человек

      248 Читати новину українською
      Шторм в Крыму в сентябре 2019 – 6 человек погибших
      Из-за шторма в оккупированном Крыму погибли 6 человек / Фото из Тwitter

      На южное побережье оккупированного Крыма 8 сентября обрушился мощный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере 6 человек.

      Смертельная стихия сильнее всего прошлась по полуострову в районе Большой Ялты, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемое "управление МЧС России в оккупированном Крыму".

      Важно: Мощный шторм в Крыму, погибли люди: фото и видео бурной стихии

      Трое людей погибли во время шторма в Отрадном. Однако спасателям удалось достать из воды тело только одного погибшего. Двоих других не могут вытащить из моря из-за мощных волн.

      Еще два человека погибли в районе замка "Ласточкино гнездо", их тоже пока не могут достать из воды. Еще один человек погиб в районе Массандры, когда катался на доске. Его тело тоже еще не вытащили на берег.

      5-ти бальный шторм накрыл оккупированный Крым 8 сентября. Волны достигали 8-10 метров, а пляжи полностью затоплены. 9 сентября шторм усилился до 6 баллов. Купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

      При этом во время шторма удалось спасти пятерых человек: четырех из воды вытащили спасатели, еще одну женщину – очевидцы.

      Оккупированный Крым накрыл мощный шторм / фото из инстаграма

      К слову, в оккупированном Крыму на 8-9 сентября было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, порывы ветра на полуострове будут достигать 22 метров за секунду.

      Шторм в оккупированном Крыму: видео

       

      Шторм в районе оккупированной Ялты: видео

       

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      14706
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Жертвы Стихийный бедствия Непогода в Украине Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сегодня , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 4467
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сегодня , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 94
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      188
      Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      сегодня , 10:21 Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      Борис Немировський 771
      Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      сегодня , 08:40 Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      Злой Одессит 801
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук