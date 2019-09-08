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      Мощный шторм в Крыму, погибли люди: фото и видео бурной стихии

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      Шторм в Крыму
      Шторм в Крыму / ТАСС

      Шторм, который унес уже минимум четыре жизни, в воскресенье, 8 сентября, атаковал оккупированный Россией Крым. Еще двух людей унесло в открытое море, их пытаются спасти.

      Волнение моря синоптики оценили в 5 баллов. Причем шторм в 3 балла уже считают опасным, купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

      Смотрите также: Ураган "Дориан" обрушился на побережье США – видео стихии превосходит кадры из фильмов-катастроф

      Местные жители и туристы активно распространяют в социальных сетях фото и видео страшного шторма.

      Смотрите фото шторма в Крыму (из соцсетей)

       

      Видео от пользователей соцсетей о шторме на полуострове

      Как спасали человека, который тонул в высоких волнах:

      Между тем шторм продолжается, а люди пытаются купаться:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #анапа#витязево#мореволнуется#шторм#2019

      Допис, поширений Юлия (@ylia.rom)

      Лишь месяц назад, 4 августа, в аннексированном Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу (здесь подробнее).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Крыма Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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