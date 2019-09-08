Мощный шторм в Крыму, погибли люди: фото и видео бурной стихии

Шторм, который унес уже минимум четыре жизни, в воскресенье, 8 сентября, атаковал оккупированный Россией Крым. Еще двух людей унесло в открытое море, их пытаются спасти.

Волнение моря синоптики оценили в 5 баллов. Причем шторм в 3 балла уже считают опасным, купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

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Местные жители и туристы активно распространяют в социальных сетях фото и видео страшного шторма.

Смотрите фото шторма в Крыму (из соцсетей)

Видео от пользователей соцсетей о шторме на полуострове

Как спасали человека, который тонул в высоких волнах:

Между тем шторм продолжается, а люди пытаются купаться:

Лишь месяц назад, 4 августа, в аннексированном Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу (здесь подробнее).