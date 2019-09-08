20:58
8 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Потужний шторм у Криму, загинули люди: фото та відео бурхливої стихії

      8005 Читать новость на русском
      Шторм у Криму
      Шторм у Криму / ТАСС

      Шторм, який забрав уже щонайменше чотири життя, у неділю, 8 вересня, атакував окупований Росією Крим. Ще двох людей віднесло у відкрите море, їх намагаються врятувати.

      Хвилювання моря синоптики оцінили у 5 балів. Причому шторм у 3 бали вже вважають небезпечним, купатися в морі за таких погодних умов категорично заборонено.

      Дивіться також: Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США – відео стихії перевершує кадри з фільмів-катастроф

      Місцеві мешканці та туристи активно поширюють у соціальних мережах фото та відео страшного шторму.

      Дивіться фото шторму у Криму (з соцмереж)

       

       

      Відео від користувачів соцмереж про шторм на півострові

      Як рятували людину, що тонула у високих хвилях:

      Тим часом шторм триває, а люди намагаються купатися:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #анапа#витязево#мореволнуется#шторм#2019

      Допис, поширений Юлия (@ylia.rom)

      Лише місяць тому, 4 серпня, в анексованому Криму через шторм загинули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу (тут детальніше).

      blog_ava
      Гороскоп на тиждень 9 –15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      4902
      Теги: Новини України Жертви Погода Негода в Україні Новини Криму
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      350
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      сьогодні , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 6247
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      сьогодні , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 839
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      сьогодні , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16102
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сьогодні , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 207
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук