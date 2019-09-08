Потужний шторм у Криму, загинули люди: фото та відео бурхливої стихії

Шторм, який забрав уже щонайменше чотири життя, у неділю, 8 вересня, атакував окупований Росією Крим. Ще двох людей віднесло у відкрите море, їх намагаються врятувати.

Хвилювання моря синоптики оцінили у 5 балів. Причому шторм у 3 бали вже вважають небезпечним, купатися в морі за таких погодних умов категорично заборонено.

Дивіться також: Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США – відео стихії перевершує кадри з фільмів-катастроф

Місцеві мешканці та туристи активно поширюють у соціальних мережах фото та відео страшного шторму.

Дивіться фото шторму у Криму (з соцмереж)

Відео від користувачів соцмереж про шторм на півострові

Як рятували людину, що тонула у високих хвилях:

Тим часом шторм триває, а люди намагаються купатися:

Лише місяць тому, 4 серпня, в анексованому Криму через шторм загинули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу (тут детальніше).