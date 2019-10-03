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      ФСБ задержала украинца, который следовал в Крым: что об этом известно

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      Пункт пропуска "Перекоп" Россия взяла под свой контроль
      Пункт пропуска "Перекоп" Россия взяла под свой контроль / РИА Крым

      Российские пограничники схватили мужчину неподалеку пункта пропуска "Перекоп", который они сейчас контролируют. Оккупанты говорят: украинец пытался "незаконно" пересечь админграницу и направлялся в Крым "в поисках лучшей жизни".

      О задержании украинца со ссылкой на пресс-службу российского ФСБ передают "Крым. Реалии".

      Читайте также: ФСБ России задержала на границе с Крымом двух украинцев, – СМИ

      По информации оккупантов, украинец якобы пытался попасть на полуостров, минуя пункты пропуска. Его задержали в 3 километрах от пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом.

      Украинца задержали возле дамбы, соединяющей Херсонщину с Крымом

      Имя задержанного – неизвестно, он якобы направлялся в Крым в поисках лучшей судьбы. При себе не имел никаких документов. Впрочем, в ФСБ говорят: задержанный – уроженец Кривого Рога, 1965 года рождения.

      В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "незаконное пересечение границы Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

      Важно! В Госпогранслужбе неоднократно сообщали: идентифицировать задержанных россиянами украинцев на админгранице с Крымом невозможно. Дело в том, что ФСБ не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

      Похожий случай с задержанием гражданина Украины произошел совсем недавно, 26 сентября. До этого, 9 сентября, двух украинцев задержали на пунктах пропуска "Джанкой" и "Армянск". Всех их российские оккупанты арестовали.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма ФСБ
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