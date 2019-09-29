Перший та єдиний президент Криму Юрій Мєшков помер у лікарні в місті Красногорськ Московської області. Йому було 73 роки.

Про смерть Мєшкова повідомила його донька Маріанна, повідомляє російське видання "Интерфакс-Юг". Перед смертю батька вона також скзаала виданню, що його перевели в реанімацію.

За словами Мєшкової, напередодні її батька залишили без нагляду лікарів. Вона також додає , що хотіла перевести його з Красногорська в лікарню Москви.

Юрій Мєшков 1 вересня переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині. Медики ввели чоловіка в штучну кому, з якої вивели приблизно через добу.

Дочка експрезидента Криму вважає, що причиною інсульту міг стати конфлікт з працівниками готелю. Мєшкова з дружиною нібито поселили в готелі нижче заявленого класу.

Біографія Юрія Мєшкова

Юрій Мєшков був першим та єдиним президентом Республіки Крим з 4 лютого 1994 року до 17 березня 1995 року. Після цього Верховна Рада України скасувала цю посаду, щоб забезпечити верховенство Конституції та законів України на всій території країни. Він відомий своїми українофобськими поглядами.

Починав Мєшков із депутата Кримської обласної ради у 1990 році. Пізніше цей орган державного управління було перейменовано у Верховну Раду Кримської АРСР, а ще трохи згодом у Верховну Раду Криму.

У жовтні 1991 року Верховна Рада Кримської АРСР прийняла у першому читанні закон про референдум . Сам референдум про статус півострова не провели, у відповідь на це Юрій Мєшков оголосив публічне голодування на площі перед Верховною Радою, яке закінчилося 1 листопада госпіталізацією.

. Сам референдум про статус півострова не провели, у відповідь на це Юрій Мєшков оголосив публічне голодування на площі перед Верховною Радою, яке закінчилося 1 листопада госпіталізацією. У 1992 році організував дві ініціативні групи, що збирали підписи за проведення референдуму про від'єднання Криму від України . Тоді голова Верховної Ради Криму Микола Багров наклав мораторій на проведення всекримського референдуму.

. Тоді голова Верховної Ради Криму Микола Багров наклав мораторій на проведення всекримського референдуму. Мєшков брав участь у створенні "Російської общини Криму".

30 січня 1994 року він впевнено переміг у другому турі виборів Президента Республіки Крим, здобувши 72,9 % голосів. посаду і підтримку населення він частково здобув завдяки зв'язкам з шовіністично налаштованими російськими політ иками.

иками. За рік свого перебування на посаді Мєшков не храджував своїй політичній платформі – курсу на максимальне зближення з Росією, аж до входження Криму до її складу. У 1995 році цю посаду скасували.

Мєшков повернувся до Сімферополя після 16 років вигнання 2 липня 2011 року. Однак 11 липня того ж року Окружний адміністративний суд АР Крим підтримав постанову СБУ про депортацію Мєшкова з території України з обмеженням в'їзду протягом 5 років.Вже 12 березня 2014 року під час українсько-російського конфлікту на території АР Крим Юрій Мєшков повернувся до Сімферополя. Наступного дня Мєшков заявив, що готовий очолити новостворену республіку після оголошення результатів референдуму 16 березня, бо вважає, що у 1995 році його позбавили влади незаконно.

У 2016 році Юрій Мешкова внесли до бази сайту "Миротворець" через його антиукраїнську діяльність та посібництво російським окупантам у Криму.

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