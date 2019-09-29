13:52
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Помер Юрій Мєшков: що відомо про першого президента Криму

      600 Читать новость на русском
      Помер першийпрезидент Криму Юрій Мешков
      Помер першийпрезидент Криму Юрій Мешков / Радіо Свобода

      Перший та єдиний президент Криму Юрій Мєшков помер у лікарні в місті Красногорськ Московської області. Йому було 73 роки.

      Про смерть Мєшкова повідомила його донька Маріанна, повідомляє російське видання "Интерфакс-Юг". Перед смертю батька вона також скзаала виданню, що його перевели в реанімацію. 

      За словами Мєшкової, напередодні її батька залишили без нагляду лікарів. Вона також додає , що хотіла перевести його з Красногорська в лікарню Москви.

      Юрій Мєшков 1 вересня переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині. Медики ввели чоловіка в штучну кому, з якої вивели приблизно через добу. 

      Дочка експрезидента Криму вважає, що причиною інсульту міг стати конфлікт з працівниками готелю. Мєшкова з дружиною нібито поселили в готелі нижче заявленого класу.

      Біографія Юрія Мєшкова

      Юрій Мєшков був першим та єдиним президентом Республіки Крим з 4 лютого 1994 року до 17 березня 1995 року. Після цього Верховна Рада України скасувала цю посаду, щоб забезпечити верховенство Конституції та законів України на всій території країни. Він відомий своїми українофобськими поглядами.

      Починав Мєшков із депутата Кримської обласної ради у 1990 році. Пізніше цей орган державного управління було перейменовано у Верховну Раду Кримської АРСР, а ще трохи згодом у Верховну Раду Криму.

      • У жовтні 1991 року Верховна Рада Кримської АРСР прийняла у першому читанні закон про референдум. Сам референдум про статус півострова не провели, у відповідь на це Юрій Мєшков оголосив публічне голодування на площі перед Верховною Радою, яке закінчилося 1 листопада госпіталізацією.
      • У 1992 році організував дві ініціативні групи, що збирали підписи за проведення референдуму про від'єднання Криму від України. Тоді голова Верховної Ради Криму Микола Багров наклав мораторій на проведення всекримського референдуму.
      • Мєшков брав участь у створенні "Російської общини Криму".
      • 30 січня 1994 року він впевнено переміг у другому турі виборів Президента Республіки Крим, здобувши 72,9 % голосів. посаду і підтримку населення він частково здобув завдяки зв'язкам з шовіністично налаштованими російськими політиками.
      • За рік свого перебування на посаді Мєшков не храджував своїй політичній платформі – курсу на максимальне зближення з Росією, аж до входження Криму до її складу. У 1995 році цю посаду скасували.

      Мєшков повернувся до Сімферополя після 16 років вигнання 2 липня 2011 року. Однак 11 липня того ж року Окружний адміністративний суд АР Крим підтримав постанову СБУ про депортацію Мєшкова з території України з обмеженням в'їзду протягом 5 років.Вже 12 березня 2014 року під час українсько-російського конфлікту на території АР Крим Юрій Мєшков повернувся до Сімферополя. Наступного дня Мєшков заявив, що готовий очолити новостворену республіку після оголошення результатів референдуму 16 березня, бо вважає, що у 1995 році його позбавили влади незаконно.

      У 2016 році Юрій Мешкова внесли до бази сайту "Миротворець" через його антиукраїнську діяльність та посібництво російським окупантам у Криму.

      Новина довонюється... 

      blog_ava
      Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      сьогодні
      4343
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      сьогодні , 12:00 Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      Книги для гурманів 881
      Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      сьогодні , 11:30 Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      Борис Немировський 527
      Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      сьогодні , 09:06 Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      4342
      Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується
      сьогодні , 08:40 Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується
      Блог Соцмережі 2240
      Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      28 вересня , 22:00 Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      Максим Мирович 4068
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук