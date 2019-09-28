Путін ніколи не віддасть Крим, поки буде при владі, – Сенцов

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов вважає, що в України не може бути плану щодо деокупації Криму, поки при владі Володимир Путін.

Олег Сенцов в інтерв'ю програмі "Крим. Реалії" сказав, що Путін у 2014 році вибрав для себе вдалий момент, щоб анексувати півострів.

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"Момент був обраний, коли Україна як держава була максимально слабкою за свою історію, тоді було завдано удару, і все", – пригадав Сенцов.

Ви не питайте в чиновника, а самі подумайте – а який у вас план деокупації, якщо там Путін сидить? Він його ніколи не віддасть, доки він при владі. Це треба розуміти,

– зазначив режисер.

Він зауважив, що зараз окупаційна влада Криму витісняє людей, які не підтримують політику Путіна.

"Зараз витісняють звідти тих, хто більш-менш не згоден. Вони самі виїжджають, не витримують цього всього, цієї атмосфери, затхлості. І заселяють приїжджими, кримчани місцеві називають їх "понаєхалі". Їх вже не одна сотня тисяч, і процес продовжиться", – пояснив колишній в'язень.

За його словами, якщо процес затягнеться, то населення, здебільшого, буде не лояльне до України. А тому налагодити з ним діалог буде досить важко.

Але ми Крим не віддамо. У нас його забрали, але ми його повернемо,

– наголосив Сенцов.

​7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

Як Росія анексувала український Крим? 20 лютого 2014 року російські війська почали анексію півострова.



Поки в Україні відбувались криваві події під час Євромайдану, РФ почала перекидати у Крим своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня у Криму Путін провів так званий "референдум" про приєднання півострова до РФ. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.