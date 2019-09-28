Путин никогда не отдаст Крым, пока будет у власти, – Сенцов

Освобожденный из русского плена режиссер Олег Сенцов считает, что в Украине не может быть плана по деоккупации Крыма, пока у власти Владимир Путин.

Олег Сенцов в интервью программе "Крым. Реалии" сказал, что Путин в 2014 году выбрал для себя подходящий момент, чтобы аннексировать полуостров.

Следует знать: Сенцов назвал условие, ради которой готов пожать руку Путину

"Момент был выбран, когда Украина как государство была максимально слабой за свою историю, тогда был нанесен удар, и все", – вспомнил Сенцов.

Вы не спрашивайте у чиновника, а сами подумайте – а какой у вас план деоккупации, если там Путин сидит? Он никогда не отдаст, пока он у власти. Это надо понимать,

– отметил режиссер.

Он отметил, что сейчас оккупационные власти Крыма вытесняет людей, которые не поддерживают политику Путина.

"Сейчас вытесняют оттуда тех, кто более-менее не согласен. Они сами выезжают, не выдерживают этого всего, этой атмосферы, затхлости. И заселяют приезжими, крымчане местные называют их "понаехали". Их уже не одна сотня тысяч, и процесс продолжится", – пояснил бывший заключенный.

По его словам, если процесс затянется, то население, в основном, будет не лояльное к Украине. Поэтому наладить с ним диалог будет довольно трудно.

Но мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем,

– отметил Сенцов.

7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

Как Россия аннексировала украинский Крым?20 февраля 2014 года российские войска начали аннексию полуострова.



Пока в Украине происходили кровавые события во время Евромайдана, РФ начала перебрасывать в Крым своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта в Крыму Путин провел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.