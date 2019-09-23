Сенцов назвал условия, ради которых готов пожать руку Путину

Освобожденный украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".

Режиссер отметил, что готов общаться с главой Кремля только ради освобождения украинцев, сообщает Крым. Реалии.

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Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек,

– сказал Сенцов.

Он добавил, что даже находясь в российской тюрьме, не сомневался, что его с другими украинскими пленниками освободят раньше.

"У меня не было сомнений, что нас освободят раньше срока. Вопрос был в том, сколько мы просидим. Я был готов просидеть долго. Конечно, у меня возникала мысль, что я просижу 20 лет. Но я понимал, что нет – так долго не будет. Но и пять лет, поверьте, тоже не мало", – отметил режиссер.

Что известно о плене и освобождении Олега Сенцова?

10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.



Какие Пленники Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала