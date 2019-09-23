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      Сенцов назвал условия, ради которых готов пожать руку Путину

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      Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения украинцев из плена РФ
      Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения украинцев из плена РФ / Фото из Facebook

      Освобожденный украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".

      Режиссер отметил, что готов общаться с главой Кремля только ради освобождения украинцев, сообщает Крым. Реалии.

       Вам будет интересно: За человека не считали, – Сенцов о смене российских тюрем

      Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек,
      – сказал Сенцов.

      Он добавил, что даже находясь в российской тюрьме, не сомневался, что его с другими украинскими пленниками освободят раньше.

      "У меня не было сомнений, что нас освободят раньше срока. Вопрос был в том, сколько мы просидим. Я был готов просидеть долго. Конечно, у меня возникала мысль, что я просижу 20 лет. Но я понимал, что нет – так долго не будет. Но и пять лет, поверьте, тоже не мало", – отметил режиссер.

      Что известно о плене и освобождении Олега Сенцова?
      10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
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