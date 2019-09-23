Сенцов назвав умову, заради якої готовий потиснути руку Путіну

Звільнений український режисер і колишній політв'язень РФ Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради "визволення українських політв'язнів".

Режисер відзначив, що готовий спілкуватися з главою Кремля лише заради звільнення українців, повідомляє Крим.Реалії.

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Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина,

– сказав Сенцов.

Він додав, що навіть перебуваючи у російській в'язниці, не сумнівався, що його з іншими українськими бранцями звільнять раніше.

"У мене не було сумнівів, що нас звільнять раніше терміну. Питання було в тому, скільки ми просидимо. Я був готовий просидіти довго. Звичайно, у мене виникала думка, що я просиджу 20 років. Але я розумів, що ні – так довго не буде. Але і п'ять років, повірте, теж не мало", – зазначив режисер.

Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу