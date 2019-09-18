За людину не вважали, – Сенцов про зміну російських в'язниць

Коли звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова етапували до інших місць ув'язнення, то нічого не пояснювали.

Усе дізнавався уже в процесі – і то не відразу, про це розповів Олег Сенцов в інтерв'ю "Громадському".

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Він зазначив, за російськими ґратами ніхто з працівників із ним не спілкувався, бо "за людину не вважали".

Як худобу повантажили, повезли і все. Ніколи не говорили, куди їдеш. Всі етапи – збираєшся з речами, сів і поїхав,

– розповів Сенцов.

Український режисер також розповідав, що ставлення до нього трохи "особливим". Водночас там розуміли – їх краще не чіпати. Фізичного впливу до Сенцова не застосовували, однак спроби психологічного тиску були.

Олег Сенцов разом із 24 захопленими Росією моряками та 10 в'язнями. Кремля повернувся до України 7 вересня у межах обміну з Росією. Обмін полоненими відбувся 7 вересня. Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Невдовзі після повернення Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу пресконференцію. Все, про що говорили звільнені українці, – тут.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу