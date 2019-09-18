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      За человека не считали, – Сенцов о смене российских тюрем

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      Сенцов рассказал об этапировании в российские тюрьмы
      Сенцов рассказал об этапировании в российские тюрьмы / Getty images

      Когда освобожденного из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в другие места заключения, то ничего не объясняли.

      Все узнавал уже в процессе – и то не сразу, об этом рассказал Олег Сенцов в интервью "Громадському".

      Важно: Сенцов к украинцам: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин

      Он отметил, за российской решеткой никто из сотрудников с ним не общался, потому что "за человека не считали".

      Как скот погрузили, повезли и все. Никогда не говорили, куда едешь. Все этапы – собираешься с вещами, сел и поехал,
      – рассказал Сенцов.

      Украинский режиссер также рассказал, что отношение к нему было немного "особенным". В то же время там понимали – их лучше не трогать. Физического воздействия к Сенцову не применяли, однако попытки психологического давления были.

      Олег Сенцов вместе с 24 захваченными Россией моряками и 10 заключенными Кремля вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена с Россией. Обмен пленными состоялся 7 сентября. Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Вскоре после возвращения Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференции. Все, о чем говорили освобожденные украинцы, – здесь.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Заложники Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
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