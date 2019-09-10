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      Краще не чіпати, – Сенцов та Кольченко розповіли про ставлення до себе у СІЗО

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      Сенцов та Кольченко розповіли про "особливе ставлення" у російських СІЗО
      Сенцов та Кольченко розповіли про "особливе ставлення" у російських СІЗО / Ростислав Лабенський (24 канал)

      У російських СІЗО ставлення до Олега Сенцова та Олександра Кольченка було трохи "особливим". Водночас там розуміли – їх краще не чіпати.

      Це зумовлено "гучністю їхньої кримінальної справи", сказав Олександр Кольченко під час їхньої спільної із Олегом Сенцовим пресконференції у Києві 10 серпня.

      Зверніть увагу: Треба вміти прощати, – Сенцов про Афанасьєва, який свідчив у його справі

      "Але, щоб запобігти проблемам, співробітники намагались ставитись максимально коректно", – розповів він.

      Кольченко також зазначив, що "все було по правилах – ні кроку вправо чи вліво". "Трохи особливе" ставлення та чіткість правил підтвердив і Олег Сенцов. Український режисер також зазначив, що проїхав багато різних місць – і там все дуже відрізняється. 

      Були місця сумні і більш сумні… До мене не застосовували ніякого фізичного впливу. Спроби психологічного тиску були, але в межах. Вони розуміли, що "цього краще не чіпати, він собі сидить спокійно і все",
      – сказав Сенцов.

      Він додав, що у російських СІЗО практично ніяк не виділяли з-поміж інших ув'язнених. 

      Олег Сенцов та Олександр Кольченко повернулись до України 7 вересня в міжах обміну полоненими з Росією у форматі "35 на 35". Разом з ними додому приїхали 24 полонені моряки та ще 9 звільнених в'язнів. 

      У чому Росія звинувачувала Сенцова та Кольченка? 

      Співробітники російських окупаційних силових структур затримали їх в Сімферополі 10 травня 2014 року, звинуватили у нібито підготовці терористичного акту. 

      У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.  У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу
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      Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Обмін полоненими Новини України Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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