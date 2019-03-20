У Сімферополі окупанти заарештували екс-президента Криму

В окупованому Сімферополі російські силовики затримали колишнього президента Автономної Республіки Крим Юрія Мєшкова. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд міста заарештував його на дві доби за "спротив працівникам поліції".

Отаман "Кримського козацтва" Сергій Акімов розповів, що екс-президента Криму затримали 18 березня, передає "Крим.Реалії".

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Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського. З них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа,

– розповів Акімов.

Його затримали представники окупантів за заявою невідомої особи, що колишній президент Криму нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Проте, після огляду російські поліцейські не виявили у нього ні слідів алкогольного, ні наркотичного сп'яніння.

Сам Мєшков відзначив, що окупанти не мали підстав для його затримання, навіть попри повідомлення, що він перебуває "під наркотиками".

Сергій Акімов також був затриманий разом з Мєшковим. Проте, причина його арешту інша – за "споганювання пам'ятника" (якого саме невідомо).

Хто такий Юрій Мєшков? Кримський політик, юрист, формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Мєшков був першим і єдиним президентом Криму, обіймав цю посаду з 4 лютого 1994 року до 17 березня 1995 року.



У 1992 році очолюваний ним РРК організував збір підписів за проведення референдуму про від'єднання Криму від України. Однак тодішній голова Верховної Ради Криму Микола Багров наклав мораторій на проведення всекримського референдуму. Під час правління півостровом він обрав курс на максимальне зближення з Росією, аж до входження Криму до її складу. Мєшков планував введення на півострові рубльової зони, укладання військово-політичної угоди з РФ, надання жителям Криму російського громадянства тощо. Але цього Мєшкову не вдалося зробити через жорстку протидію української влади та кримської опозиції.



У 2016 році Мешкова внесли до бази сайту "Миротворець" через його антиукраїнську діяльність та посібництво російським окупантам у Криму



Незважаючи на таку позицію у 1990-х роках, наприкінці лютого 2019 року він розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Москві під час анексії півострова.