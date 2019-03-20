В Симферополе оккупанты арестовали экс-президента Крыма

В оккупированном Симферополе российские силовики задержали бывшего президента Автономной Республики Крым Юрия Мешкова. Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд города арестовал его на двое суток за "сопротивление работникам полиции".

Атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов рассказал, что экс-президента Крыма задержали 18 марта, передает "Крым. Реалии".

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Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому. Из них 2 часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа,

– рассказал Акимов.

Его задержали представители оккупантов по заявлению неизвестного лица, что бывший президент Крыма якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Однако, после осмотра российские полицейские не обнаружили у него следов ни алкогольного, ни наркотического опьянения.

Сам Мешков отметил, что оккупанты не имели оснований для его задержания, даже несмотря на сообщение, будто он находится "под наркотиками".

Сергей Акимов также был задержан вместе с Мешковым. Однако, причина его ареста другая – за "надругательство над памятником" (каким именно, неизвестно).

Кто такой Юрий Мешков?

Крымский политик, юрист, формальный глава Совета Министров Крыма (1994). Мешков был первым и единственным президентом Крыма, занимал эту должность с 4 февраля 1994 по 17 марта 1995 года.



В 1992 году возглавляемый им РРК организовал сбор подписей за проведение референдума об отделении Крыма от Украины. Однако тогдашний председатель Верховной Рады Крыма Николай Багров наложил мораторий на проведение всекрымского референдума. Во время правления полуостровом он выбрал курс на максимальное сближение с Россией, вплоть до вхождения Крыма в ее состав. Мешков планировал введение на полуострове рублевой зоны, заключения военно-политического соглашения с РФ, предоставление жителям Крыма российского гражданства и тому подобное. Но этого Мешкову не удалось сделать из-за жесткого противодействие украинской власти и крымской оппозиции.



В 2016 году Мешкова внесли в базу сайта "Миротворец" из-за его антиукраинской деятельности и пособничества российским оккупантам в Крыму.



Несмотря на такую ​​позицию в 1990-х годах, в конце февраля 2019 года он раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за "измену" Москве во время аннексии полуострова.