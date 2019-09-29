Умер Юрий Мешков: что известно о первом президенте Крыма

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, известный своими антиукраинскими взглядами, умер в больнице в городе Красногорск Московской области. Ему было 73 – последние годы прожил в Москве.

О смерти Мешкова сообщила его дочь Марианна, сообщает российское издание "Интерфакс-Юг". Перед смертью отца она также сказала изданию, что его перевели в реанимацию.

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По словам Мешковой, накануне ее отца оставили без присмотра врачей. Она также добавляет, что хотела перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт во время отдыха в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма считает, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкова с женой якобы поселили в гостинице ниже заявленного класса.

Биография Юрия Мешкова

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Республики Крым 4 февраля 1994 года до 17 марта 1995 года. После этого Верховная Рада Украины отменила эту должность, чтобы обеспечить верховенство Конституции и законов Украины на всей территории страны. Он известен своими украинофобскими взглядами.

Начинал Мешков с депутата Крымской областного совета в 1990 году. Позже этот орган государственного управления был переименован в Верховную Раду Крымской АССР, а еще чуть позже в Верховный Совет Крыма.

В октябре 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял в первом чтении закон о референдуме. Сам референдум о статусе полуострова не провели, в ответ на это Юрий Мешков объявил публичную голодовку на площади перед Верховной Радой, которая закончилось 1 ноября госпитализацией.

Сам референдум о статусе полуострова не провели, в ответ на это Юрий Мешков объявил публичную голодовку на площади перед Верховной Радой, которая закончилось 1 ноября госпитализацией. В 1992 году организовал две инициативные группы, которые собирали подписи за проведение референдума об отделении Крыма от Украины . Тогда председатель Верховной Рады Крыма Николай Багров наложил мораторий на проведение всекрымского референдума.

. Тогда председатель Верховной Рады Крыма Николай Багров наложил мораторий на проведение всекрымского референдума. Мешков участвовал в создании "Русской общины Крыма".

30 января 1994 года он уверенно победил во втором туре выборов Президента Республики Крым, получив 72,9% голосов. Должность и поддержку населения он частично получил благодаря связям с шовинистически настроенными российскими политиками.

За год своего пребывания в должности Мешков не предавал свою политическую платформу – курс на максимальное сближение с Россией, вплоть до вхождения Крыма в ее состав. В 1995 году эту должность отменили.

Мешков вернулся в Симферополь после 16 лет изгнания 2 июля 2011 года. Однако 11 июля того же года Окружной административный суд АР Крым поддержал постановление СБУ о депортации Мешкова с территории Украины с ограничением въезда в течение 5 лет.

В марте 2014 года Мешков вернулся к уже оккупированній Симферополь. Тогда же заявил, что готов возглавить "новосозданную республику" после объявления результатов референдума 16 марта, так как считает, что в 1995 году его лишили власти незаконно.

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В 2016 году Мешкова внесли в базу сайта "Миротворец" из-за его антиукраинской деятельности и пособничестве русским оккупантам в Крыму.

Весной 2019 года российские силовики задержали бывшего президента Автономной Республики Крым Юрия Мешкова. Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд города арестовал его на двое суток за "сопротивление работникам полиции".