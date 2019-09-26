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      Лукашенко о Крыме: Это территория России, Украина его не вернет

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым, даже если в России сменится власть на ту, которая осуждает оккупацию полуострова. По его словам, вопрос Крыма сегодня закрыт навсегда.

      Как отметил белорусский гарант во время общения с украинскими журналистами, в ближайшем будущем возвращение Крыма Украине невозможно. По этому вопросу он придерживается того же мнения, что и хозяин Кремля Владимир Путин, передает БЕЛТА.

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      Мне кажется, что Украина не вернет Крым. Я верю, что, как говорит президент России, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Об этом говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму,
      – отметил Лукашенко.

      Что касается силового или иного варианта возвращения Крыма, то Лукашенко утверждает, что нет такой силы, которая вопреки желанию России может это сделать.

      "Это уже территория России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-либо действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти – может быть", – подчеркивает политик.

      Правда, добавляет он, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине.

      "Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какими должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", – заявил президент Блиоруси.

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      По его словам, возникновение ситуаций, подобных той, когда Россия окупавала Крым, было бы невозможным, если бы после распада СССР Беларусь и Украина не отказались от владения  ядерным оружием. В то же время обе стороны сделали много ошибок в конфликте за Крым.

      По словам бывшего пленника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, Крым до оккупации никогда не был полностью украинским. А такая ситуация возникла потому, что тогдашняя украинская власть проводила на полуострове неправильную политику, и как следствие здесь начали появляться сторонники России.

      Некоторые вещи делали насильно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было прекращать, которые дали ростки сепаратизма и так называемого "русского мира", напротив, не были вовремя прекращены. То есть, хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не с душой. А вещи, которые были опасными, не прекращали,
      – констатировал он.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Александр Лукашенко Новости Беларуси
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