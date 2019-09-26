14:12
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Лукашенко удивил заявлением о контроле границы с Россией на Донбассе

      43 Читати новину українською
      Лукашенко заявил, что Беларусь готова контролировать границу Украины с РФ на Донбассе
      Лукашенко заявил, что Беларусь готова контролировать границу Украины с РФ на Донбассе / belsat.eu

      Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Украина не имеет доступа к нему из-за оккупации региона и боевых действий.

      Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что такой вариант возможен только с согласия руководства Украины и Кремля, передает "РБК Украина".

      Интересно: Лукашенко объяснил, почему отношения Беларуси с Россией более тесные, чем с Украиной

      Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем этот рубеж. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт. Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон,
      – подчеркнул Лукашенко.

      Белорусский президент добавил, что Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому страна-соседка готова направить в регион белорусский миротворческий контингент.

      "Мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль", – подытожил он.

      Что известно о вероятном участии миротворцев на Донбассе?Украинские и мировые политики неоднократно говорили о необходимости размещения миротворческого контингента ООН на украинском Донбассе. Впрочем, в этом вопросе позиции Украины и России существенно отличаются.

      Так, в 2017 году пятый Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
      сегодня
      1603
      Теги: Новости Украины Новости политики Миротворческий контингент Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сегодня , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 1896
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сегодня , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 247
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня , 09:10 Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      Інна Жолобович 1059
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 09:01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 838
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сегодня , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 534
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук