Лукашенко удивил заявлением о контроле границы с Россией на Донбассе

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Украина не имеет доступа к нему из-за оккупации региона и боевых действий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что такой вариант возможен только с согласия руководства Украины и Кремля, передает "РБК Украина".

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Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем этот рубеж. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт. Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон,

– подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому страна-соседка готова направить в регион белорусский миротворческий контингент.

"Мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль", – подытожил он.

Что известно о вероятном участии миротворцев на Донбассе?Украинские и мировые политики неоднократно говорили о необходимости размещения миротворческого контингента ООН на украинском Донбассе. Впрочем, в этом вопросе позиции Украины и России существенно отличаются.



Так, в 2017 году пятый Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала