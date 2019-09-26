Лукашенко здивував заявою про контроль кордону з Росією на Донбасі

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону. Україна не має доступу до нього через окупацію регіону та бойові дії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначив, що такий варіант можливий лише за згоди керівництва України та Кремля, передає "РБК Україна".

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Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт. Але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін,

– наголосив Лукашенко.

Білоруський президент додав, що Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України. Тому, країна-сусідка готова направити в регіон білоруський миротворчий контингент.

"Ми не будемо напрошуватися в миротворці, ми не будемо напрошуватися в посередники. Якщо це потрібно буде, то ми готові зіграти певну роль", – підсумував він.

Що відомо про ймовірну участь миротворців на Донбасі?Українські та світові політики неодноразово говорили про необхідність розміщення миротворчого контингенту ООН на українському Донбасі. Втім у цьому питанні позиції України і Росії суттєво відрізняються.



Так, у 2017 році п'ятий Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу