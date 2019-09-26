Лукашенко пояснив, чому відносини Білорусі з Росією тісніші, ніж з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підкреслив, що в України та Білорусі "різні" відносини з Росією. Зокрема, він пояснив добрі відносини між Білоруссю та Росією тим, що перша отримує життєво необхідні товари з останньої.

Наприклад, коли Україна може бодай трохи добувати природній газ, у Білорусі його зовсім немає, зазначив Лукашенко під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

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Ми добуваємо зовсім трохи нафти, але цього критично недостатньо. По-друге, я закорініла радянська людина, знаю історію наших взаємин. Ми завжди були разом, у нас все переплетено – і в України з Білоруссю, а ще більше у Білорусі з Росією,

– заявив білоруський лідер.

Зокрема, він виділив міждержавні взаємини та економічні взаємини. Мовляв, між двома економіками є дуже тісна кооперація, а білоруська економіка дуже залежить від російської.

"Ми зберегли усі наші підприємства, а вони з ніг було кооперовані з Росією. Куди не глянь, всюди дуже тісні взаємини. Тоді я не міг їх просто розірвати", – пояснив Олександр Лукашенко.

Він пригадав і референдум 1995 року щодо економічної інтеграції з Росією, коли більшість громадян країни висловилися за її підтримку.

"У нас навіть немає кордонів. Бувають на адміністративних кордонах проблеми з поставками наших товарів до Росії. Це не тільки через міждержавні відносини, а й через високий рівень корупції серед російських чиновників. Я про це відверто говорю Володимиру Путіну, з яким ми близько дружимо", – заявив президент Білорусі.

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Він також заявив відсутність будь-яких проблем у відносинах президент Білорусі – президент Росії. Мовляв, його взаємини з Путіним є "дуже добрими".

Хоча проблем, які потрібно вирішувати, вистачає. Але проблеми у нас є і з Україною. Дякувати Богу, з новим президентом ми якось рухаємося, обговорюємо. Це обнадіює, адже з попереднім президентом не міг роками вирішити деякі проблеми, навіть коли попередньо вже домовився,

– заявив Олександр Лукашенко.

Що відомо про референдум 1995-го у Білорусі?Референдум 1995 року був першим таким за часів незалежності Білорусі. він виносив на загальне обговорення 4 питання: державні символи Білорусі, поглиблення інтеграції з Росією, статус російської мови як другої державної та можливість президента розпускати Верховну Раду Білорусі.



Громадяни більшістю голосів проголосували за усі 4 питання. Втім цей референдум був негативно сприйнятий на Заході. Зокрема, у Держдепі США висловили жаль через те, яким чином він був проведений.