Сподобалися одне одному: Лукашенко прокоментував зустріч Трампа і Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко позитивно оцінив зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За його словами, український та американський лідер сподобалися одне одному.

Зустріч двох лідерів була "пристойною, розумною і красивою", запевнив Лукашенко під час своєї зустрічі з представниками українських ЗМІ.

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Це було особисте знайомство двох президентів. Воно пройшло, як на мене, старого політичного вовка, дуже добре. Дуже добре! Вони сподобалися одне одному,

– переконаний білоруський лідер.

Він зауважив, що такі результати зустрічі є дуже добрими для Дональда Трампа. Водночас Лукашенку поки важко оцінити, наскільки це позитивним є для Володимира Зеленського, позаяк він "менше знає українського президента".

"Тому можна сказати, що це був гарячий день для американсько-українських взаємин", – резюмував президент Білорусі.

Про що Трамп і Зеленський говорили під час зустрічі?Серед іншого, Дональд Трамп і Володимир Зеленський говорили про війну на Донбасі. Український президент заявив, що його головним завданням є припинити війну, та подякував америкнаському колезі за підтримку у цьому питанні.



Говорили і про корупцію в Україні. Дональд Трамп закликав Зеленського побороти корупцію. Мовляв, таким чином він зробить послугу як Україні, так і всьому світу.



Журналістів найбільше цікавило питання Байдена та останньої телефонної розмови двох лідерів. Володимир Зеленський запевнив, що Трамп не тиснув на нього, а він сам "нікому нічого не винен".