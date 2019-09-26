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      Понравились друг другу: Лукашенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

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      Лукашенко положительно оценил встречу Зеленского и Трампа
      Лукашенко положительно оценил встречу Зеленского и Трампа / newizv.ru

      Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, украинский и американский лидер понравились друг другу.

      Встреча двух лидеров была "приличной, умной и красивой", заверил Лукашенко во время своей встречи с представителями украинских СМИ.

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      Это было личное знакомство двух президентов. Оно прошло, как по мне, старого политического волка, очень хорошо. Очень хорошо! Они понравились друг другу,
      – убежден белорусский лидер.

      Он отметил, что такие результаты встречи очень хороши для Дональда Трампа. В то же время Лукашенко пока трудно оценить, насколько это является положительным для Владимира Зеленского, поскольку он "меньше знает украинского президента".

      "Поэтому можно сказать, что это был горячий день для американо-украинских взаимоотношений", – резюмировал президент Беларуси.

      О чем Трамп и Зеленский говорили во время встречи?
      Среди прочего, Дональд Трамп и Владимир Зеленский говорили о войне на Донбассе. Украинский президент заявил, что его главной задачей является прекратить войну, и поблагодарил американского коллегу за поддержку в этом вопросе.

      Говорили и о коррупции в Украине. Дональд Трамп призвал Зеленского побороть коррупцию. Мол, таким образом он сделает услугу как Украине, так и всему миру.

      Журналистов больше всего интересовал вопрос Байдена и последнего телефонного разговора двух лидеров. Владимир Зеленский заверил, что Трамп не давил на него, а он сам "никому ничего не должен".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Зеленский в США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости Беларуси Александр Лукашенко Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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