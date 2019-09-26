Лукашенко объяснил, почему отношения Беларуси с Россией более тесные, чем с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что у Украины и Беларуси "разные" отношения с Россией. В частности, он пояснил добрые отношения между Беларусью и Россией тем, что первая получает жизненно необходимые товары из последней.

Например, если Украина может хоть немного добывать природный газ, в Беларуси его нет совсем, отметил Лукашенко во время встречи с представителями украинских СМИ.

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Мы добываем совсем немного нефти, но этого критически недостаточно. Во-вторых, я закоренелый советский человек, знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе, у нас все переплетено – и у Украины с Беларусью, а еще больше у Беларуси с Россией,

– заявил белорусский лидер.

В частности, он выделил межгосударственные отношения и экономические взаимоотношения. Мол, между двумя экономиками очень тесная кооперация, а белорусская экономика очень зависит от российской.

"Мы сохранили все наши предприятия, а они с самого начала были кооперированы с Россией. Куда не глянь, везде очень тесные взаимоотношения. Тогда я не мог их просто разорвать", – пояснил Александр Лукашенко.

Он вспомнил и референдум 1995 года о экономической интеграции с Россией, когда большинство граждан страны высказались за ее поддержку.

"У нас даже нет границ. Бывают на административных границах проблемы с поставками наших товаров в Россию. Это не только из-за межгосударственных отношений, но и из-за высокого уровня коррупции среди российских чиновников. Я об этом откровенно говорю Владимиру Путину, с которым мы близко дружим", – заявил президент Беларуси.

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Он также заявил об отсутствии любых проблем в отношениях президент Беларуси – президент России. Мол, его взаимоотношения с Путиным являются "очень хорошими".

Хотя проблем, которые нужно решать, хватает. Но проблемы у нас есть и с Украиной. Слава Богу, с новым президентом мы как-то двигаемся, обсуждаем. Это обнадеживает, ведь с предыдущим президентом не мог годами решить некоторые проблемы, даже когда предварительно уже договорился,

– заявил Александр Лукашенко.

Что известно о референдуме 1995 года в Беларуси?Референдум 1995 года был первым за время независимости Беларуси. Он выносил на общее обсуждение 4 вопроса: государственные символы Беларуси, углубление интеграции с Россией, статус русского языка как второго государственного и возможность президента распускать Верховный совет Беларуси.



Граждане большинством голосов проголосовали за все 4 вопроса. Впрочем, этот референдум был негативно воспринят на Западе. В частности, в Госдепе США выразили сожаление по поводу того, каким образом он был проведен.