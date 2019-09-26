14:11
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Лукашенко объяснил, почему отношения Беларуси с Россией более тесные, чем с Украиной

      179 Читати новину українською
      Лукашенко заявил, что ему проще найти общий язык с Зеленским, чем с Порошенко
      Лукашенко заявил, что ему проще найти общий язык с Зеленским, чем с Порошенко / pravda.com.ua

      Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что у Украины и Беларуси "разные" отношения с Россией. В частности, он пояснил добрые отношения между Беларусью и Россией тем, что первая получает жизненно необходимые товары из последней.

      Например, если Украина может хоть немного добывать природный газ, в Беларуси его нет совсем, отметил Лукашенко во время встречи с представителями украинских СМИ.

      Важно: Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину

      Мы добываем совсем немного нефти, но этого критически недостаточно. Во-вторых, я закоренелый советский человек, знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе, у нас все переплетено – и у Украины с Беларусью, а еще больше у Беларуси с Россией,
      – заявил белорусский лидер.

      В частности, он выделил межгосударственные отношения и экономические взаимоотношения. Мол, между двумя экономиками очень тесная кооперация, а белорусская экономика очень зависит от российской.

      "Мы сохранили все наши предприятия, а они с самого начала были кооперированы с Россией. Куда не глянь, везде очень тесные взаимоотношения. Тогда я не мог их просто разорвать", – пояснил Александр Лукашенко.

      Он вспомнил и референдум 1995 года о экономической интеграции с Россией, когда большинство граждан страны высказались за ее поддержку.

      "У нас даже нет границ. Бывают на административных границах проблемы с поставками наших товаров в Россию. Это не только из-за межгосударственных отношений, но и из-за высокого уровня коррупции среди российских чиновников. Я об этом откровенно говорю Владимиру Путину, с которым мы близко дружим", – заявил президент Беларуси.

      Интересно: Понравились друг другу: Лукашенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

      Он также заявил об отсутствии любых проблем в отношениях президент Беларуси – президент России. Мол, его взаимоотношения с Путиным являются "очень хорошими".

      Хотя проблем, которые нужно решать, хватает. Но проблемы у нас есть и с Украиной. Слава Богу, с новым президентом мы как-то двигаемся, обсуждаем. Это обнадеживает, ведь с предыдущим президентом не мог годами решить некоторые проблемы, даже когда предварительно уже договорился,
      – заявил Александр Лукашенко.

      Что известно о референдуме 1995 года в Беларуси?Референдум 1995 года был первым за время независимости Беларуси. Он выносил на общее обсуждение 4 вопроса: государственные символы Беларуси, углубление интеграции с Россией, статус русского языка как второго государственного и возможность президента распускать Верховный совет Беларуси.

      Граждане большинством голосов проголосовали за все 4 вопроса. Впрочем, этот референдум был негативно воспринят на Западе. В частности, в Госдепе США выразили сожаление по поводу того, каким образом он был проведен.

      blog_ava
      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
      сегодня
      1603
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси Владимир Зеленский Владимир Путин Петр Порошенко СССР
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сегодня , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 1896
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сегодня , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 247
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня , 09:10 Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      Інна Жолобович 1059
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 09:01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 838
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сегодня , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 534
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук