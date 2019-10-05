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      Скільки людей з’їздили до Криму з початку року

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      Скільки людей з’їздили до Криму з початку року
      Скільки людей з’їздили до Криму з початку року / dpsu.gov.ua

      Адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули понад 2 мільйони людей протягом 9 місяців 2019 року. Це рівень минулого року.

      Перетинали адмінмежу через контрольні пункти в’їзду і виїзду "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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      "Але разом з тим, на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року", – зазначили прикордонники.

      У порівнянні з 2015 роком, кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилася на 16%, – приблизно на 400 тисяч осіб.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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