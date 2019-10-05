Сколько людей съездили в Крым с начала года

Админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли более 2 миллионов человек в течение 9 месяцев 2019 года. Это уровень прошлого года.

Пересекали админграницу через контрольные пункты въезда и выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Но вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года", – отметили пограничники.

По сравнению с 2015 годом, количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16% – примерно на 400 тысяч человек.