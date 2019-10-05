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      Сколько людей съездили в Крым с начала года

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      Сколько людей съездили в Крым с начала года
      Сколько людей съездили в Крым с начала года / dpsu.gov.ua

      Админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли более 2 миллионов человек в течение 9 месяцев 2019 года. Это уровень прошлого года.

      Пересекали админграницу через контрольные пункты въезда и выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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      "Но вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года", – отметили пограничники.

      По сравнению с 2015 годом, количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16% – примерно на 400 тысяч человек.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Крыма Госпогранслужба Новости Украины Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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