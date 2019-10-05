Репетиция аннексии Крыма в 90-х: как президент Мешков отдавал Крым России

В Симферополе похоронили первого и последнего президента Крыма Юрия Мешкова. В 90-х годах он почти сделал Крым российским – перевел полуостров на российское время, пригласил москвичей к правительству и даже хотел подписать военное соглашение между Крымом и Россией.

Политики тех времен говорят, что война в Чечне помешала России аннексировать полуостров еще тогда. Как Крым остался украинским в 90-х годах – рассказали в программе "Крым.Реалии" на 24 канале.

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Президентом Крыма стал пророссийский кандидат

В январе 1994 года за 20 лет до аннексии Крыма Россия и Украина еще не до конца разделили Черноморский флот. Тогда моряки на выборах голосовали за Юрия Мешкова, который выдвигался от блока под названием "Россия".



Юрий Мешков

За него тогда проголосовали почти 73% крымских избирателей, поэтому он стал первым президентом Крыма. В честь победы на выборах Мешков прыгнул с парашютом.

Важно! За два года до этого в 1992 году крымские депутаты приняли конституцию полуострова, согласно которой Республика должна входить в Украину как самостоятельное государство, по отдельному договору и появилась должность президента Крыма. Власть в Крыму тогда ничего не сделала с этим.

Украина едва не потеряла Крым

Политический деятель Геннадий Москаль вспоминает, что в 1995 году страна едва не потеряла Крым.

Лозунги "Россия" звучали, все было решено, все побежали к Мешкову. Он тогда создал свое Министерство, назначил министра. Все пошло туда (в Россию, – 24 канал), откололись от МВД Украины и все. Мешков уже призвал к объединению с Россией,

– сказал Москаль.

Юрий Мешков перевел Крым на российское время, пригласил в местное правительство российских граждан, пообещал крымчанам второе российское гражданство и оборот рубля, планировал референдум относительно статуса полуострова.

Мешков планировал провести референдум

В марте 1995 года украинский парламент отменил крымскую конституцию 1992 года, а вместе и с ней и должность президента. На полуостров перебросили бойцов Национальной гвардии Украины. Однако на улицы вышли несколько сотен пенсионеров, чтобы поддержать президента Крыма. Сам Мешков забаррикадировался, несколько недель жил в кабинете. Россияне из Мешковского правительства вернулись в Россию.

Украина восстановила свой суверенитет в Крыму

Крымский парламент начал голосование за референдум, людям предлагали выбрать статус полуострова – самостоятельную пророссийскую республику или украинскую автономию.

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Этот референдум так и не состоялся, Украина восстановила свой суверенитет на полуострове. По словам политолога, если бы тогда к власти пришел Кучма, то украинцы уже бы забыли, что Крым когда-то был наш.

Самой России тогда было не до Крыма, потому что продолжалась война в Чечне. Мешкова вывезли в Москву российские военные, позже он говорил, что на полуострове его отравили.

Отметим, что Юрий Мешков умер 29 сентября 2019 года от двустороннего воспаления легких. Это последствия инсульта, который произошел у него на отдыхе в Турции. Похоронили Мешкова в Симферополе, рядом с женой Людмилой.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!