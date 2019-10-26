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      Чи можливо обміняти Курилські острови на Крим

      Крим.Реалії 415 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Японія не визнає анексію Криму Росією та запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів та чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму – дивіться у програмі.

      Також у випуску:

      Чому російські блогери, які переїхали до Криму, втікають з півострова.

      Зеленський подякував Японії за її непохитну позицію щодо анексії Криму.

      Як кримчанин отримав 2,5 роки в’язниці за стрім з Криму.

      blog_ava
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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Новини Росії Японія Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму
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