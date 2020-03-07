Как началась оккупация Крыма: эксклюзивные детали от Турчинова

Александр Турчинов, который исполнял обязанности Верховного Главнокомандующего в 2014 году, в программе "Крым. Реалии" рассказал, можно ли было задержать в Крыму украинского беглого президента Виктора Януковича в 2014 году. И был ли приказ украинским военным в Крыму сопротивляться с оружием в руках.

– Виктор Янукович пытался бежать из страны 23 февраля 2014 года. Бежал он в Россию из Крыма. Задерживать его в Крым поехали и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко. А был ли шанс задержать Януковича?

Когда мы получили информацию, что Янукович пытался вылететь из Харькова в Россию, я дал команду закрыть перелет.

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Он (Виктор Янукович – 24 канал) еще рассказывал, что Турчинов дал команду сбить вертолет (с помощью которого экс-президент пытался покинуть Украину – 24 канал). Это неправда, никто команды "сбивать" не давал. Но я требовал посадить вертолет и привезти Януковича в Киев.

Мы не знали, что уже 20 февраля (2014 года – 24 канал) началась агрессия России против нас. Не было разведки, не было контрразведки. Не поступала информация от местных руководителей, в том числе и от крымских. И все же мы надеялись, что та агрессия до Революции достоинства, которую накачал Янукович в восточный и южный регионы страны, все-таки будет спадать.



Виктор Янукович / Фото: bzns.media

В то же время мы надеялись, что местная власть, которая не убежала из страны, все-таки будет выполнять команды Киева и поможет задержать Януковича. Но, как доложили потом Аваков и Наливайченко, Янукович спрятался на базе военно-морских сил России (в Крыму – 24 канал). И понятно, что с десятью бойцами штурмовать Военно-морской флот России они не могли.

– Тогда в Крыму уже звучали сепаратистские заявления. Группа пророссийских депутатов крымского парламента ездила в Госдуму России. Спикер Владимир Константинов уже не исключал "отделение" Крыма от Украины и говорил, "если страна развалится, отделение возможно". Имея в распоряжении подразделения "Альфы", почему Аваков и Наливайченко тогда не задержали?

Аксенов, Константинов – это мелкие марионетки. Неужели вы думаете, что россияне опирались на Аксенова и Константинова? Для захвата украинского Крыма россияне опирались на свои вооруженные силы, специально подготовленные подразделения: штурмовые, десантные, морскую пехоту, главное управление разведки. То есть эти марионетки были "фиговыми листочками", которые нелепо пытались прикрывать российскую агрессию.



Сергей Аксенов / Фото: tass

Что известно о Сергее Аксенове?Украинский коллаборационист и самопровозглашенный премьер аннексированного Крыма. С 17 марта 2014 года он занимает должность председателя так называемого "Совета Министров Республики Крым".

– Экс-глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко ранее говорил, если бы в первые дни, когда российскими военными были захвачены здания крымского парламента и Совета министров, их зачистили и не дали ничего легализовать, опираясь на Аксенова и Константинова, ничего бы в дальнейшем не произошло.

Когда российским спецслужбам не удалось удержать марионеточный режим Януковича, который вел страну в полную зависимость от России, они готовились к захвату Украины уже военным путем. И чтобы дестабилизировать ситуацию, спецслужбами России была начата операция под названием "русская весна", которая предусматривала захват не только Крыма, но и всего юго-восточного пояса: Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье, Днепр, Херсон, Николаев, Одесса.



План наступления России / Фото: krymr.com

– Но если бы тогда прекратить все эти настроения в Крыму.

Какими силами это прекратить, когда фактически вертикаль не работает? Когда у вас нет ни одного руководителя силовых структур. Простите меня, та же СБУ, те же Внутренние войска только недавно пытались уничтожить Майдан.

Сами боевые подразделения – это не "Альфа". "Альфа" – это 10-15 человек, только для специальных задач. Наиболее реальные подразделения, боеспособные, были крымский и севастопольский "Беркут". Их активно использовали на Майдане.

В этих же числах, 23 февраля (2014 года – 24 канал) поступает информация, что подразделение "Беркут" в полном вооружении оставило казармы. Через несколько дней они "всплыли", взяв под "охрану" крымский перешеек. А за ними уже выстраивались российские войска, чтобы мы не могли без боя ворваться в Крым.

Когда нам стало известно, что началась оккупация Крыма, я спросил у Генштаба (Вооруженных сил Украины – 24 канал), это было 27 февраля, план действий. Никаких предложений, никаких вариантов.

Докладывал начальник генштаба Юрий Ильин. Я сразу же снял с должности за преступное бездействие. Никаких предложений, никаких вариантов. И при этом уже крымское руководство силовых структур, в частности, СБУ с "Альфой", работало на агрессора.



Юрий Ильин / Фото: gordonua.com

Разведки нет, контрразведки нет, никто не информирует, что уже в Крыму российские военные взяли под контроль все объекты критической инфраструктуры.

– То есть, вообще не было этой информации?

Некому было информировать. Я еще раз повторяю, для меня до 27 числа Крым ничем не отличался от Харькова, Донецка или Одессы.

В 4 часа 27 февраля началась уже открытая фаза захвата Крыма. Утром того дня стало известно о захвате Совмина и парламента Крыма. И тогда я практически узнал, что кто-то захватил (административные здания Крыма – 24 канал). Как мне тогда докладывал Наливайченко, что это был российский военный спецназ.

Смотрите видео: Захват российскими военными здания Совета министров Крыма

– Вы только тогда проснулись?

В те дни мне было не до сна.

– Просто удивительно, что вы узнали об оккупации Крыма только 27 февраля.

Вы так удачно пошутили. Как раз тогда спать вообще не приходилось. И в этой ситуации для меня было ясно, что это уже не сепаратистский мятеж, как, например, в Харькове или в Одессе, это уже военная операция.

– Вы лично дали приказ Внутренним войскам все же выбить из крымского парламента российский спецназ?

Да, я поручил непосредственно Внутренним войскам, которые были в Симферополе, выбить российский спецназ из захваченных админзданий. Я не понимал, какие против нас привлечены силы. В то время у нас еще не функционировали МВД и другие министерства. После этого мне доложили: мы не можем выполнить команду, парламент и Совет министров окружает много пророссийски настроенного населения, мы научены Майданом, с населением никаких конфликтов не хотим.

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– А в Крыму у вас было на кого опереться? Могилев (тогда премьер Крыма – 24 канал), например?

Вы шутите? Могилев, да?! Этот ставленник Януковича? При котором украинофобы все сделали для прихода "русского мира".



Анатолий Могилев / Фото: dt.ua

Я вас прошу! Я никогда не разговаривал с Могилевым! После того, как российский спецназ захватил помещение и российские войска перешли к открытой фазе захвата Крыма, Могилев вообще исчез в неизвестном направлении, а правительство Крыма фактически поддержало агрессора. Поэтому, когда говорят, что не давали команд, кому давать команды?! Могилевым?

Больше – смотрите в программе.

Кто такой Александр Турчинов?В течение длительной политической карьеры (более 20 лет) Александр Турчинов работал:

• в Кабмине – первым вице-премьером,

• в парламенте – спикером,

• 3,5 месяца исполнял обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича.



Всего с конца 90-х годов был ближайшим соратником Юлии Тимошенко в "Батькивщине". Однако в 2014 году покинул ряды политсилы и вместе с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком возглавил партию "Народный фронт".



Позже президент Петр Порошенко назначил Турчинова секретарем СНБО. В отставку Турчинов с должности подал 17 мая, еще даже до официальной инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.