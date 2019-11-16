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      24 Канал Программы Крым.Реалии
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Россия блокирует Украину в Азовском море: что задумал Путин

      Крым.Реалии Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – катера ФСБ России ходят в 10 километрах от Мариуполя. Один из них собственными глазами видел журналист Крым.Реалии, который вместе с украинскими военными патрулировал Азовское море. Больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки.

      Также в выпуске:

      Нужна ли крымчанам железная дорога из России?

      На админгранице с Крымом открыли пункты пропуска после ремонта: что изменилось.

      Режиссер Виталий Манский в интервью рассказал о Крыме, Путине и Дуде.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Война Конфликт в Азовском море Украина – Россия Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
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