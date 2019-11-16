Россия блокирует Украину в Азовском море: что задумал Путин

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – катера ФСБ России ходят в 10 километрах от Мариуполя. Один из них собственными глазами видел журналист Крым.Реалии, который вместе с украинскими военными патрулировал Азовское море. Больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки.

Также в выпуске: Нужна ли крымчанам железная дорога из России? На админгранице с Крымом открыли пункты пропуска после ремонта: что изменилось. Режиссер Виталий Манский в интервью рассказал о Крыме, Путине и Дуде. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.