Россия блокирует Украину в Азовском море: что задумал Путин
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – катера ФСБ России ходят в 10 километрах от Мариуполя. Один из них собственными глазами видел журналист Крым.Реалии, который вместе с украинскими военными патрулировал Азовское море. Больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки.
Также в выпуске:
Нужна ли крымчанам железная дорога из России?
На админгранице с Крымом открыли пункты пропуска после ремонта: что изменилось.
Режиссер Виталий Манский в интервью рассказал о Крыме, Путине и Дуде.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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