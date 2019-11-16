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      Росія блокує Україну в Азовському морі: що задумав Путін

      Крим.Реалії 762 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – катери ФСБ Росії ходять за 10 кілометрів від Маріуполя. Один із них на власні очі бачив журналіст Крим.Реалії, який разом із українськими військовими патрулював Азовське море. Більше року російські спецпризначенці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна несе збитки

      Також у випуску:

      Чи потрібна кримчанам залізниця з Росії?

      На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску після ремонту: що змінило.

      Режисер Віталій Манський в інтерв'ю розповів про Крим, Путіна і Дудя.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін Крим.Реалії
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