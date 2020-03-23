Російські окупанти у Криму відкрили кримінальне провадження проти Рефата Чубарова

Слідчий комітет РФ в анексованому Криму відкрив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Окупаційна влада звинувачує його в організації масових заворушень у 2014 році.

Так, росіяни вже почали допит "потерпілих", "свідків" та "очевидців" подій. У Слідкомі РФ запевняють: вони вже мають докази причетності Чубарова до організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради АР Крим 6 років тому.

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25 лютого 2014 року Чубаров, знаючи про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де планувався розгляд питання про звіт республіканського уряду, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради,

– йдеться у повідомленні Слідкому.

Окупанти наголошують: Чубаров доручив Чийгозу особисто керувати масовими заворушеннями та прихильниками Меджлісу, які "брали у них участь".

"На виконання доручення Чубарова прихильники організації із застосуванням сили, заздалегідь приготованими палицями і дерев'яними палицями спробували відтіснити від будівлі уряду мітингувальників, членів і прихильників політичної партії "Русское единство", – додають окупанти.

Вони додають, що хід розслідування справи контролює керівництво головного Слідчого комітету РФ.

На такі дії окупантів Чубаров вже відповів на своїй фейсбук-сторінці. Він назвав ситуацію спробою Москви залякати його та інших учасників майбутнього Маршу гідності.

Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня – дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Ну і звичайно "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом,

– додав глава Меджлісу.

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Що відомо про Ходу гідності у Крим?Кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу заплановано на 3 травня, а стартує вона у пункті пропуску "Чонгар".



У такий спосіб кримчани хочуть привернути увагу до окупації їх рідного краю Росією, а також замовчування цієї теми в інформаційному просторі.



Участь в акції готові взяти багато народних депутатів України і навіть конгресмени США.