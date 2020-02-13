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      Чубаров хоче карати росіян, які заселяють окупований Крим

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      Рефат Чубаров / 24 канал

      Кримінальне переслідування росіян, що незаконно заселяють анексований півострів, передбачає законопроєкт який готує низка парламентарів. Вже є напрацювання з відповідними поправками до Кримінального кодексу.

      Про це під час засідання виїзного комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції на адмінмежі з Кримом розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це пише Укрінформ.

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      Це ж не просто репресії у Криму. Це – витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у Кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму попри законодавство України?
      – зауважив він.

      Чубаров назвав заселення Криму росіянами "колонізацією території України", а не просто порушенням її кордонів.

      Від додав: над такими законопроєктами слід продовжувати роботу, вже є певні напрацювання у цьому напрямку.

      Рівень міграції до Криму зріс одразу після окупації півострова Росією. Водночас, 170 тисяч жителів Криму поїхало з півострова. На їхнє місце приїхали 200 тисяч людей з РФ. До кінця 2020 року на півострів можуть переселити ще понад 300 тисяч росіян.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Окуповані території Рефат Чубаров Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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