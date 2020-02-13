Чубаров хоче карати росіян, які заселяють окупований Крим

Кримінальне переслідування росіян, що незаконно заселяють анексований півострів, передбачає законопроєкт який готує низка парламентарів. Вже є напрацювання з відповідними поправками до Кримінального кодексу.

Про це під час засідання виїзного комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції на адмінмежі з Кримом розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це пише Укрінформ.

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Це ж не просто репресії у Криму. Це – витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у Кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму попри законодавство України?

– зауважив він.

Чубаров назвав заселення Криму росіянами "колонізацією території України", а не просто порушенням її кордонів.

Від додав: над такими законопроєктами слід продовжувати роботу, вже є певні напрацювання у цьому напрямку.

Рівень міграції до Криму зріс одразу після окупації півострова Росією. Водночас, 170 тисяч жителів Криму поїхало з півострова. На їхнє місце приїхали 200 тисяч людей з РФ. До кінця 2020 року на півострів можуть переселити ще понад 300 тисяч росіян.