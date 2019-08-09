Росія планує масово заселити Крим росіянами

До Криму можуть переселити понад 300 тисяч росіян до кінця 2020 року. Така статистика зазначена у російських федеральних програмах.

Російська Федерація має намір заселити 300 чи 400 тисяч росіян на територію окупованого Криму, передає заступник начальника управління прокуратури АР Крим Борис Паращук в ефірі UA:Крим.

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Український експерт з Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в коментарі "Крим. Реалії" заявив, що переселення росіян навмисне заохочує влада, щоб потім зробити неможливим повернення Криму до України.

Переселяються такі соціальні групи, як військові з сім'ями, пенсіонери, звичайні переселенці і силовики. Це частина державної політики зі зміни демографічної картини Криму. Вибирають конкретні соціальні групи, а переселення відбувається таким чином, що в разі повернення Криму Україні ці люди будуть активно протестувати,

– каже експерт.

Раніше було відомо про підвищення рівня міграції до Криму одразу після окупації. Зі слів Тишкевича, 170 тисяч жителів Криму поїхало з півострова. На їхнє місце приїхало 200 тисяч людей з Росії.

Зазначимо, що заселення території України росіянами практикувалося ще за радянських часів, особливо після голодомору 1932-33 років.



Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України / Фото з київського Меморіала пам’яті жертв Голодоморів

Як Росія анексувала Крим?Окупація Криму почалась 20 лютого 2014 року, коли на території українського півострова почали з'являтися так звані "зелені чоловічки" – це Росія перекинула своїх військових через базу Чорноморського флоту. Також на території Криму з'явились угруповання "козаків", яке діяло під прикриттям "загонів самооборони".



16 березня РФ провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.