18:22
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Росія планує масово заселити Крим росіянами

      1632 Читать новость на русском
      Росіяни масово переселяються до Криму
      Росіяни масово переселяються до Криму / Вести

      До Криму можуть переселити понад 300 тисяч росіян до кінця 2020 року. Така статистика зазначена у російських федеральних програмах.

      Російська Федерація має намір заселити 300 чи 400 тисяч росіян на територію окупованого Криму, передає заступник начальника управління прокуратури АР Крим Борис Паращук в ефірі UA:Крим.

      Цікаво: Над окупованим Кримом підняли прапор України: яскраві фото, відео

      Український експерт з Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в коментарі "Крим. Реалії" заявив, що переселення росіян навмисне заохочує влада, щоб потім зробити неможливим повернення Криму до України. 

      Переселяються такі соціальні групи, як військові з сім'ями, пенсіонери, звичайні переселенці і силовики. Це частина державної політики зі зміни демографічної картини Криму. Вибирають конкретні соціальні групи, а переселення відбувається таким чином, що в разі повернення Криму Україні ці люди будуть активно протестувати, 
      – каже експерт. 

      Раніше було відомо про підвищення рівня міграції до Криму одразу після окупації. Зі слів Тишкевича, 170 тисяч жителів Криму поїхало з півострова. На їхнє місце приїхало 200 тисяч людей з Росії.

      Зазначимо, що заселення території України росіянами практикувалося ще за радянських часів, особливо після голодомору 1932-33 років. 

      переселення росіян до україни
      Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України / Фото з київського Меморіала пам’яті жертв Голодоморів

      Як Росія анексувала Крим?Окупація Криму почалась 20 лютого 2014 року, коли на території українського півострова почали з'являтися так звані "зелені чоловічки" – це Росія перекинула своїх військових через базу Чорноморського флоту. Також на території Криму з'явились угруповання "козаків", яке діяло під прикриттям "загонів самооборони".

      16 березня РФ провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      165980
      Теги: Новини України Новини Криму Новини політики Окуповані території Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
      сьогодні , 18:01 Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
      Олег Бабій 536
      Супрун: важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів
      сьогодні , 17:00 Супрун: важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів
      Блог Медіа 288
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1272
      Оклади нових нардепів: інфографіка
      сьогодні , 16:30 Оклади нових нардепів: інфографіка
      Яніна Ткачук 7554
      Что кроется за жестокими действиями Кремля
      сьогодні , 15:30 Что кроется за жестокими действиями Кремля
      Павло Казарін 702
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук