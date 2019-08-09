Россия планирует массово заселить Крым россиянами

В Крыму могут переселить более 300 тысяч россиян до конца 2020 года. Такая статистика указана в российских федеральных программах.

Российская Федерация намерена заселить 300 или 400 тысяч россиян на территорию оккупированного Крыма, передает заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Борис Паращук в эфире UA:Крым.

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Украинский эксперт из Украинского института будущего Игорь Тышкевич в комментарии "Крым. Реалии" заявил, что переселение россиян умышленно поощряет власть, чтобы затем сделать невозможным возвращение Крыма в Украину.

Переселяются такие социальные группы, как военные с семьями, пенсионеры, обычные переселенцы и силовики. Это часть государственной политики по изменению демографической картины Крыма. Выбирают конкретные социальные группы, а переселение происходит таким образом, что в случае возврата Крыма Украине эти люди будут активно протестовать,

– говорит эксперт.

Ранее было известно о повышении уровня миграции в Крым сразу после оккупации. По словам Тышкевича, 170 тысяч жителей Крыма уехали с полуострова. На их место приехало 200 тысяч человек из России.

Отметим, что заселение территории Украины россиянами практиковалось еще в советские времена, особенно после голодомора 1932-33 годов.



Тайное постановление СНК УССР о распределение переселенцев по территории Украины / Фото из киевского Мемориала памяти жертв Голодоморов

Как Россия аннексировала Крым?Оккупация Крыма началась 20 февраля 2014 года, когда на территории украинского полуострова начали появляться так называемые "зеленые человечки" – это Россия перебросила своих военных на базу Черноморского флота. Также на территории Крыма появились группировки "казаков", которые действовали под прикрытием "отрядов самообороны".



16 марта РФ провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.