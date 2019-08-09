Над оккупированным Крымом подняли флаг Украины: яркие фото, видео

Над временно оккупированным Россией Судаком 9 августа взвился флаг Украины. Патриотический жест посвящен четырем морпехам, погибшим от рук оккупантов накануне на Донбассе.

Патриотические фото и видео обнародовал советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

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В городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти четырех погибших воинов 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС,

– написал он.

Как видно на фото, патриоты подняли украинский флаг на одной из гор Судака на рассвете.

Как погибли украинские морпехи? Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя, нарушая "перемирие". Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Самому старшему из них было 30 лет, самому младшему – 20.



После гибели защитников Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирение.



Кроме того, глава государства поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных.