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      Над окупованим Кримом підняли прапор України: яскраві фото, відео

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      Над Кримом замайорів український прапор
      Над Кримом замайорів український прапор / Фото з Facebook Богдана Ковальова

      Над тимчасово окупованим Росією Судаком 9 серпня замайорів прапор України. Патріотичний жест присвячений чотирьом морпіхам, що загинули від рук окупантів напередодні на Донбасі.

      Патріотичні фото та відео оприлюднив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

      Важливо: Загибель чотирьох воїнів на Донбасі: у ЗСУ розповіли про обставини трагедії

      У місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор в знак пам'яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС,
      – написав він.

      Як видно на фото, патріоти підняли україський стяг на одній з гір Судака на світанку. 

      Як загинули українські морпіхи? Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.

      Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.

      Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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