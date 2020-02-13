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      Чубаров хочет наказывать россиян, которые заселяют оккупированный Крым

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      Рефат Чубаров / 24 канал

      Уголовное преследование россиян, которые незаконно заселяют аннексированный полуостров, предусматривает законопроект, который готовит ряд парламентариев. Уже есть наработки с соответствующими поправками в Уголовный кодекс.

      Об этом во время выездного заседания комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции на админгранице с Крымом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом пишет Укринформ.

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      Это же не просто репрессии в Крыму. Это – вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в Уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму, несмотря на законодательство Украины?
      – отметил он.

      Чубаров назвал заселение Крыма россиянами "колонизацией территории Украины", а не просто нарушением ее границ.

      Он добавил: над такими законопроектами следует продолжать работу, уже есть определенные наработки в этом направлении.

      Уровень миграции в Крым вырос сразу после оккупации полуострова Россией. В то же время, 170 тысяч жителей Крыма уехали с полуострова. На их место приехали 200 тысяч человек из РФ. К концу 2020 года на полуостров могут переселить еще более 300 тысяч россиян.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Рефат Чубаров Аннексия Крыма Новости Крыма
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