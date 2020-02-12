Россия автоматически дала свое гражданство 5 тысячам украинских детей в Крыму

Почти 5 тысяч детей-сирот в Крыму в 2014 году получили гражданство России после незаконной аннексии Крыма. Они не имеют возможности реализовать право на украинское гражданство.

Кроме того, Россия увеличивает ряды своей армии, призывая туда жителей Крыма. Так, со времени аннексии с полуострова на службу призвали 18 тысяч мужчин. Об этом во время выездного парламентского заседания комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции напомнила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

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"В 2014 году всех крымчан, и меня в том числе, принудительно сделали гражданами России, чем нарушили права сотен тысяч жителей полуострова. По состоянию на 1 января 2014 года в Крыму находилось 4323 ребенка-сироты и еще 670 – в Севастополе. Их некому доставить на подконтрольную Украине территорию, они не могут реализовать право на украинское гражданство и автоматически делаются гражданами России", – отметила правозащитница.

С какими еще проблемами столкнулись украинцы в оккупированном Крыму:

Незаконный призыв в армию России;

Наказание из-за его игнорирования;

Нарушение права доступа к административным услугам;

Потеря денежных вкладов, хранившихся в украинских банках в Крыму;

Незаконное заключение – сейчас известно о 116 политзаключенных, которых Россия удерживает в своем плену в тюрьмах Крыма или РФ.

Что известно об аннексии Крыма?

Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Случилось это под конец Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".



16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили жесткие экономические санкции.



РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.