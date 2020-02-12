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      На админгранице с оккупированным Крымом проведут выездное заседание комитета Верховной Рады

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      КПВВ "Чонгар" / investigator.org.ua

      На КПВВ "Чонгар", расположенном на границе материковой Украины и аннексированного Россией Крыма, парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции проведет выездное заседание.

      Заседание состоится 12 февраля. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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      "Вчера был насыщенный день – Херсон, Чаплинка, Каланчак... Много встреч с представителями правозащитных организаций, общественности, в частности, с местными меджлисами, военными, пограничниками, местной полицией... Сейчас направляемся на Чонгар, где непосредственно на КПВВ состоится выездное заседание комитета", – отметил он.

      Согласно данным с сайта комитета, во время заседания парламентарии планируют рассмотреть вопрос соблюдения прав украинских граждан, находящихся в оккупированном Крыму, и переселенцев, которые сейчас живут на Херсонщине.

      План заседания:

      • В 11 представители комитета собирались пообщаться с гражданами, которые пересекают админграницу;
      • С 14 по 17 в помещении автовокзала, который расположен на КПВВ "Чонгар", будет выездное заседание относительно условий пребывания на КПВВ, транспортного сообщения, получения административных, медицинских и других услуг;
      • К мероприятию присоединятся представитель президента в Крыму Антон Кориневич, украинский омбудсмен Людмила Денисова и председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Рефат Чубаров Верховная Рада Аннексия Крыма
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