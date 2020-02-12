На админгранице с оккупированным Крымом проведут выездное заседание комитета Верховной Рады

На КПВВ "Чонгар", расположенном на границе материковой Украины и аннексированного Россией Крыма, парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции проведет выездное заседание.

Заседание состоится 12 февраля. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Вчера был насыщенный день – Херсон, Чаплинка, Каланчак... Много встреч с представителями правозащитных организаций, общественности, в частности, с местными меджлисами, военными, пограничниками, местной полицией... Сейчас направляемся на Чонгар, где непосредственно на КПВВ состоится выездное заседание комитета", – отметил он.

Согласно данным с сайта комитета, во время заседания парламентарии планируют рассмотреть вопрос соблюдения прав украинских граждан, находящихся в оккупированном Крыму, и переселенцев, которые сейчас живут на Херсонщине.

План заседания: