На адмінмежі з окупованим Кримом проведуть виїзне засідання комітету Верховної Ради

На КПВВ "Чонгар", що розташоване на межі материкової України та анексованого Росією Криму парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції проведе виїзне засідання.

Засідання відбудеться 12 лютого. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй фейсбук-сторінці.

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"Вчора був насичений день – Херсон, Чаплинка, Каланчак... Багато зустрічей з представниками правозахисних організацій, громадськості, зокрема, з місцевими меджлісами, військовими, прикордонниками, місцевою поліцією... Зараз прямуємо на Чонгар, де безпосередньо на КПВВ відбудеться виїзне засідання комітету", – зауважив він.

Згідно з даними з сайту комітету, під час засідання парламентарі планують розглянути питання дотримання прав українських громадян, які в окупованому Криму та переселенців, що зараз мешкають на Херсонщині.

План засідання: