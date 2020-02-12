На адмінмежі з окупованим Кримом проведуть виїзне засідання комітету Верховної Ради
На КПВВ "Чонгар", що розташоване на межі материкової України та анексованого Росією Криму парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції проведе виїзне засідання.
Засідання відбудеться 12 лютого. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй фейсбук-сторінці.
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"Вчора був насичений день – Херсон, Чаплинка, Каланчак... Багато зустрічей з представниками правозахисних організацій, громадськості, зокрема, з місцевими меджлісами, військовими, прикордонниками, місцевою поліцією... Зараз прямуємо на Чонгар, де безпосередньо на КПВВ відбудеться виїзне засідання комітету", – зауважив він.
Згідно з даними з сайту комітету, під час засідання парламентарі планують розглянути питання дотримання прав українських громадян, які в окупованому Криму та переселенців, що зараз мешкають на Херсонщині.
План засідання:
- Об 11 представники комітету збиралися поспілкуватися з громадянами, які перетинають адмінмежу;
- З 14 по 17 у приміщенні автовокзалу, що розташований на КПВВ "Чонгар", буде виїзне засідання щодо умов перебування на КПВВ, транспортного сполучення, отримання адміністративних, медичних та інших послуг;
- До заходу приєднаються представник президента у Криму Антон Кориневич, українська омбудсменка Людмила Денісова та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.