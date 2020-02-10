Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв детально розповів про запланований "Марш гідності" у Крим. Він зазначив, що участь готові взяти багато народних депутатів України і навіть конгресмени США. Водночас він зізнався, що організатори готові до того, що окупант може почати стріляти.

Про те, який вигляд матиме акція "Марш гідності. Світ – проти насильства та окупації", Мустафа Джемілєв розповів в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії".

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Хто візьме участь у марші

Оскільки організатори маршу розуміють, що матимуть справу з неадекватною державою-окупантом, то придумали віковий ценз для тих, хто ітиме в перших рядах. Це будуть люди, які вже прожили середню тривалість життя – 73 роки.

Я цілком підпадаю під цю категорію, так що я там точно буду. Найперше ми розраховуємо на свої сили, але я думаю, що там буде дуже багато депутатів Верховної Ради,

– заявив лідер кримськотатарського народу.

Він перерахував парламентські партії, які вже висловили свою підтримку "Маршу гідності":

"Європейська солідарність";

"Голос";

"Батьківщина";

"Слуга народу".

Втім, як наголосив ексголова Меджлісу та народний депутат України шести скликань, організатори найперше хотіли б привернути увагу депутатів Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я думаю, що з США теж будуть представники – деякі конгресмени. Ідея ось у чому: на всіх рівнях – в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ і так далі – вже визнали незаконність окупації, але жодне з цих рішень не виконується", – наголосив Мустафа Джемілєв.

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Відтак організатори "Маршу гідності" запрошують їх усіх подивитися, якою є справжня ситуація. Це має призвести у першу чергу до посилення санкційного тиску проти Росії.

"Сюрпризи" для окупантів

Джемілєв заявив, що не хоче полегшувати життя опоненту – Росії, яка окупувала Крим. Відтак він не розголошуватиме усіх деталей, як проходитиме марш. Мовляв, нехай чекають на усіх трьох контрольно-пропускних пунктах.

Якими будуть дії організаторів маршу, якщо їх зустрінуть представники окупаційної влади – теж секрет. За словами лідера кримськотатарського народу, вони можуть бути неприємними для учасників ходи, але тут мовиться про територіальну цілісність та гідність людей, яких позбавили Батьківщини.

У нас часто говорять: "Там людські життя, не можна ризикувати". Так ми майже без пострілу і віддали Крим. Якби там була справжня відсіч, я думаю, Донбасу б і не було,

– заявив екснардеп.

Чи готові організатори маршу до пострілів з боку окупантів

Мустафа Джемілєв визнає, що росіяни, які окупували Крим, можуть почати стріляти. Втім, запевняє: ніхто не збирається сидіти мовчки, змирившись з окупацією.

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"Ми розглядаємо кілька варіантів реакції. Можливо, вони закриють пункти пропуску, може, будуть провокації з російської сторони, щоб викликати якісь сутички. Але ми це все скрупульозно прораховуємо", – запевнив лідер кримських татар.

Резюмуючи, він наголосив, що "Марш гідності" має бути мирною громадянською акцією, спрямованою на порушення теми Криму і сприяння деокупації без застосування сили.

Що відомо про Ходу гідності у Крим?Кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу заплановано на 2 травня, а стартує вона у пункті пропуску "Чонгар".



У такий спосіб кримчани хочуть привернути увагу до окупації їх рідного краю Росією, а також замовчування цієї теми в інформаційному просторі.